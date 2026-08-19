Batallas de farmear aura en la CDMX con premios de hasta 3 mil pesos: ¿Cuándo y dónde serán?

La tendencia viral salta de TikTok a las calles de la CDMX con competencias de poses y actitud, además de premios en efectivo para los ganadores

Todo lo que debes saber sobre esta nueva tendencia | Claro Sports

El nuevo término o tendencia acuñada en las conversaciones de distintas redes sociales y que se dice, se viralizó precisamente en Tik tok, sigue dando de qué hablar. Hablamos del ya famoso ‘farmear aura’ cuyo origen se remonta a las no menos populares batallas de rimas y coreografías.

¿Te imaginas enfrentarte a otra persona sin golpes, rimas o una coreografía preparada y que el objetivo sea demostrar quién tiene más presencia?

Pues sí, las llamadas batallas de ‘farmear aura’ pasarán de los videos y memes de redes sociales a distintos espacios de la Ciudad de México durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto de 2026. Al menos sabemos de dos convocatorias confirmadas: una organizada por el creador de contenido Islas Vlogs, en el Monumento a la Revolución, y otra de Proyecto Escolar, en Parque México. Ambas ofrecen premios de hasta 3 mil pesos para quienes consigan demostrar que tienen más ‘aura’.

¿Qué son las batallas de farmear aura y cómo funcionan?

La expresión ‘farmear aura’ mezcla un término procedente del mundo de los videojuegos con uno de los conceptos más repetidos actualmente en TikTok, Instagram y otras plataformas. ‘farmear’ se utiliza en los videojuegos para hablar de la acumulación de recursos, puntos o experiencia mediante determinadas acciones; aplicado a las redes sociales, lo que se acumula es el ‘aura’, una especie de puntuación imaginaria relacionada con el carisma, la seguridad, el estilo o la presencia de una persona. Hacer algo impresionante, responder con seguridad o protagonizar un momento que parece ‘cool’ puede significar sumar aura; una situación incómoda, un tropiezo o quedar en ridículo puede provocar exactamente lo contrario.

Las batallas llevan esa broma de internet al mundo real. Generalmente dos personas quedan frente a frente dentro de un espacio rodeado por espectadores e intentan superar a su rival con miradas, poses, caminatas, movimientos exagerados y gestos relacionados con memes. Algunas dinámicas incluso consideran fundamental mantener la seriedad, ya que reírse, mostrar incomodidad o perder el personaje puede interpretarse como una pérdida inmediata de aura. El público termina funcionando como una especie de jurado mediante gritos, aplausos y reacciones. Entre los recursos que han aparecido en estos encuentros está el llamado ‘six-seven’, además de poses asociadas con memes ‘sigma’ y otros códigos surgidos de la cultura digital.

¿Cuándo y dónde habrá batallas de farmear aura en la CDMX? Consulta convocatorias

Una de las citas confirmadas será la organizada por Islas Vlogs el sábado 22 de agosto, a partir de las 13:00 horas, en el Monumento a la Revolución. Esta fue difundida por el propio creador de contenido a través de sus redes sociales con el objetivo de encontrar a la persona capaz de proyectar mayor presencia frente a sus rivales.

También circula una convocatoria atribuida al ciclista y creador Tlahui León para el domingo 23 de agosto a las 14:00 horas en Plaza Tlaxcoaque.

La otra competencia será organizada por Proyecto Escolar el domingo 23 de agosto, desde las 15:00 horas, en la explanada de Parque México, ubicado en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc. La convocatoria fue difundida a través de la cuenta de Instagram con el mismo nombre de los organizadores.

¿Premios de 3 mil pesos para los ganadores con más aura? Esto es lo que sabemos

Además de convertirse en una oportunidad para hacerse viral, algunas de las competencias tendrán dinero en efectivo para los ganadores. En el caso de la batalla de Islas Vlogs, la convocatoria fija un premio de hasta 3 mil pesos para quien logre imponerse en el evento del Monumento a la Revolución. No se trata entonces únicamente de decidir quién recibe más aplausos o consigue el mejor video para TikTok: el participante elegido como ganador podrá salir del enfrentamiento con una bolsa económica. Hasta ahora, la convocatoria no detalla criterios formales de puntuación o un reglamento completo, por lo que la dinámica podría depender en gran medida de las reacciones generadas durante cada duelo.

Proyecto Escolar también ofrece el equivalente a 3 mil pesos, es por ello que el premio lo nombró como: ‘300,000 centavos mexicanos’, un tanto acorde con la tendencia y la bolsa económica.

No está de más recordar que las actividades difundidas únicamente a través de redes sociales, pueden sufrir modificaciones de último momento, por lo que resulta recomendable consultar las cuentas correspondientes antes de trasladarse a las sedes.

Los mejores memes de las batallas de farmear aura, para calentar las batallas

La gracia de estas competencias está precisamente en que resulta imposible separar las batallas de los memes que les dieron origen. En redes sociales se volvieron habituales expresiones como ‘+1000 de aura’, ‘farmó aura’, ‘perdió toda su aura’ o ‘aura infinita’ para calificar acciones cotidianas de forma exagerada. Un movimiento aparentemente sencillo puede convertirse en una escena memorable si la persona mantiene la actitud correcta, mientras que una caída, una risa fuera de lugar o una reacción incómoda puede generar inmediatamente comentarios sobre la cantidad de “puntos de aura” perdidos. TikTok impulsó buena parte del lenguaje que ahora se replica en Instagram, X, YouTube y otras plataformas.

Las propias batallas de farmear aura ya se convirtieron en material para memes, con usuarios que reaccionan con sorpresa, ironía o burlas a los videos de jóvenes enfrentándose mediante miradas y poses. Milenio documentó que estos encuentros ya comenzaron a reproducirse en distintos países de Latinoamérica, mientras que El Imparcial reportó dinámicas en las que dos competidores se colocan dentro de un círculo formado por espectadores y buscan mantener la seriedad mientras intentan ‘superar’ al rival.

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