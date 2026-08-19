Wladimir Klitschko pide respeto y privacidad tras muerte de Hayden Panettiere, expareja y madre de su hija

El exboxeador recordó el lugar que Panettiere ocupó en su vida, aseguró que preservará su memoria para su hija y agradeció las muestras de apoyo

El exboxeador lamenta la partida de la madre de su hija | Reuters/@Klitschko

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años provocó una reacción de Wladimir Klitschko, expareja de la actriz y padre de su hija Kaya. El excampeón mundial de peso pesado publicó un mensaje en redes sociales en el que habló del impacto de la noticia, recordó la relación que mantuvieron y pidió respeto para la familia durante el duelo.

Panettiere, conocida por sus trabajos en Heroes, Nashville y la franquicia Scream, falleció el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur. Su representante confirmó la noticia, mientras que las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la causa de muerte.

¿Cuál fue el mensaje de Wladimir Klitschko por la muerte de la actriz Hayden Panettiere?

Klitschko expresó que su familia atraviesa “un momento de profundo shock y dolor” y señaló que la muerte de Panettiere lo dejó afectado. Aunque aclaró que ya no eran pareja, recordó que la actriz tuvo un lugar importante en su vida y que siempre será la madre de Kaya.

El exboxeador también hizo referencia a la carrera de Hayden y a las dificultades que enfrentó dentro de la industria. En su mensaje aseguró que hablará de ella con respeto frente a su hija y que buscará mantener vivo su recuerdo. Finalmente, pidió privacidad para su familia y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Our family is going through a time of profound shock and grief.



The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya.



She built… pic.twitter.com/etL169NOmB — Klitschko (@Klitschko) August 18, 2026

¿Qué relación tuvo el excampeón de boxeo con la protagonista de ‘Triunfos Robados’?

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere comenzaron su relación a finales de la década de 2000 y posteriormente se comprometieron. En 2014 nació su hija Kaya, quien actualmente tiene 11 años. La pareja mantuvo una relación intermitente durante casi una década antes de separarse en 2018.

Después de la separación, Klitschko quedó a cargo de Kaya, mientras Panettiere habló públicamente sobre decisiones relacionadas con la custodia y sobre las dificultades personales que atravesó durante esos años. A pesar del final de su relación sentimental, ambos mantuvieron un vínculo por su hija.

¿De qué murió Hayden Panettiere a los 36 años de edad?

Hasta ahora, la causa oficial de muerte no ha sido determinada. La oficina del forense de Greenville informó que Panettiere fue encontrada en paro cardíaco y que la autopsia no mostró signos de trauma. Las autoridades también señalaron que no existen indicios de un acto criminal, aunque la investigación continúa.

Aunque medios han mencionado circunstancias previas y aspectos de su estado de salud, no existe hasta el momento una conclusión oficial que establezca qué provocó su muerte. La familia y las personas cercanas a la actriz han pedido privacidad mientras continúa el proceso para esclarecer lo ocurrido.

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