¿A la francesa, en gajos o curly? Celebra el Día Mundial de las papas fritas este 20 de agosto

Cada 20 de agosto se celebra uno de los alimentos más extendidos del mundo, cuyo origen todavía enfrenta versiones históricas de Francia y Bélgica

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las papas fritas hoy 20 de agosto? | ChatGPT

Las papas fritas tienen cada 20 de agosto una fecha dedicada a reconocer una de las preparaciones de papa más consumidas en distintos países. Desde los bastones tradicionales hasta los gajos, las versiones onduladas, las chips o las curly fries, este alimento forma parte de menús de comida rápida, restaurantes y puestos callejeros, aunque su origen continúa siendo motivo de discusión entre Francia y Bélgica.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las papas fritas hoy 20 de agosto? Origen

El Día Mundial de las papas fritas se conmemora cada 20 de agosto, aunque no existe un registro histórico concluyente que explique por qué fue elegida específicamente esta fecha. La celebración se ha extendido internacionalmente como una jornada dedicada a esta preparación, también conocida como papas a la francesa, French fries, frites o simplemente papas fritas dependiendo del país.

La popularidad de este alimento aumentó con su incorporación a restaurantes y cadenas de comida rápida durante el siglo XX. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula un consumo cercano a los 13 kilogramos de papas a la francesa por persona al año, mientras en México pueden encontrarse en restaurantes, establecimientos de comida rápida y puestos callejeros acompañadas de catsup, queso, salsas, mostaza y otros ingredientes.

¿Quién descubrió las papas fritas?

No existe consenso sobre quién inventó las papas fritas. Bélgica sostiene una versión según la cual habitantes de la región de Namur comenzaron a freír papas durante el siglo XVII después de que el río Mosa se congelara y les impidiera conseguir los pequeños pescados que habitualmente cocinaban fritos. Otra historia señala que soldados estadounidenses comenzaron a llamarlas French fries durante la Primera Guerra Mundial después de probarlas en la zona francófona de Bélgica.

Francia también reclama su creación. Una de las teorías más citadas sitúa su aparición en París a finales del siglo XVIII, cuando vendedores ofrecían papas fritas conocidas como Pont-Neuf en carritos instalados cerca del puente del mismo nombre. Los especialistas en historia gastronómica señalan que las pruebas disponibles no permiten atribuir de manera definitiva la invención a ninguno de los dos países.

¿Cuántos tipos de papas fritas hay en el mundo y cuáles son las más famosas?

No existe una cifra cerrada, pero se reconocen más de 30 tipos principales de papas fritas dependiendo del corte, grosor, preparación y presentación. Entre las variedades más conocidas aparecen las de bastón o corte recto, juliana o shoestring, onduladas, gajos o wedges, waffle, curly y las chips elaboradas con láminas delgadas.

También existen preparaciones asociadas directamente con determinados países. Bélgica destaca por sus frites elaboradas mediante doble fritura; Canadá por la poutine, que combina papas con queso en grano y gravy; Reino Unido por las papas gruesas que acompañan al tradicional fish and chips; y Estados Unidos por los bastones utilizados en hamburgueserías y cadenas de comida rápida.

10 datos curiosos de las papas fritas que tal vez no conocías

Entre los datos históricos, gastronómicos y comerciales relacionados con las papas fritas destacan los siguientes:

Francia y Bélgica se disputan históricamente la creación de las papas fritas. Una teoría señala que soldados estadounidenses comenzaron a llamarlas French fries durante la Primera Guerra Mundial. El término “French Fried Potatoes” apareció publicado en 1856 en el libro Cookery for Maids of All Work, de Eliza Warren. En Estados Unidos se consumen aproximadamente 13 kilos de papas a la francesa por persona al año. Thomas Jefferson habría servido preparaciones similares a las papas a la francesa a sus invitados mucho antes de la Primera Guerra Mundial. En 2013, representantes de Flandes buscaron que las papas fritas belgas recibieran reconocimiento cultural de la Unesco. McDonald’s concentra la mayor parte de las ventas de papas a la francesa dentro de los restaurantes de Estados Unidos. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos han señalado que una proporción considerable de las papas consumidas en restaurantes se sirve frita. Estados Unidos se encuentra entre los principales exportadores de productos procesados derivados de la papa. Las papas fritas pueden presentarse como bastones, gajos, chips, onduladas, waffle, juliana o curly, entre muchas otras variantes.

La expansión de las papas fritas ha provocado que cada región adapte la receta mediante diferentes aceites, cortes, tiempos de cocción, condimentos y acompañamientos. A pesar de que Francia y Bélgica mantienen las versiones más conocidas sobre su origen, actualmente forman parte de la gastronomía cotidiana de numerosos países y han desarrollado variantes propias dependiendo de las costumbres locales.

El 20 de agosto se convierte así en una fecha para recordar la historia y evolución de una preparación que pasó de los puestos callejeros europeos a convertirse en acompañamiento habitual de hamburguesas, pescados, carnes y otros platillos. Más de dos siglos después de las primeras referencias documentadas, las papas fritas continúan apareciendo en nuevas versiones, desde los tradicionales bastones hasta gajos, chips, waffle y curly fries.

Te puede interesar: