¿Cómo quitar el símbolo H+ de tu celular? truco para aprovechar toda la velocidad 4G o 5G de tu smartphone

Este símbolo aparece cuando tu teléfono se conecta a una tecnología anterior a la 4G y con algunos ajustes puedes ayuda a recuperar dicha conexión

Registro de número celular, obligatorio para 2026. | Reuters

¿Alguna vez has visto el símbolo H+ en la parte superior de tu celular? Si es así, esta nota es para ti. Normalmente debería aparecer 4G, LTE o 5G, que suele coincidir con una reducción en la velocidad de internet. Las páginas pueden tardar más en cargar; los videos, presentar interrupciones y las descargas requerir más tiempo. Sin embargo, este indicador no significa necesariamente que el smartphone tenga una falla.

El símbolo H+ aparece cuando el teléfono se conecta a una tecnología móvil anterior a 4G. En los celulares Android reconoce HSPA+ como un tipo de red diferente de LTE y 5G, por lo que un dispositivo puede cambiar automáticamente entre estas conexiones dependiendo de la cobertura disponible, la configuración del equipo y las condiciones ofrecidas por el operador.

Es por esta razón, que no existe una función específica para eliminar el H+, lo que sí es posible realizar algunos ajustes para que el teléfono vuelva a buscar una red 4G o 5G. Algunos de ellos es reiniciar la conexión, revisar el modo de red y comprobar la cobertura pueden hacer que el dispositivo recupere una tecnología de mayor velocidad cuando esta se encuentre disponible.

¿Qué es y para qué sirve el símbolo de H+ en el celular?

Primero el significado. La letra H+ quiere decir HSPA+, una evolución de las redes móviles de tercera generación. Cuando este símbolo aparece en la pantalla, indica que el celular mantiene acceso a datos móviles, aunque en ese momento no está utilizando una conexión 4G, LTE o 5G. Su velocidad puede ser suficiente para aplicaciones de mensajería, navegación básica y otras tareas cotidianas, pero suele ser inferior a la de las generaciones posteriores.

Además, el H+ también funciona como una alternativa para mantener conectado el teléfono cuando una red más moderna no se encuentra disponible. Un dispositivo compatible con distintas tecnologías puede pasar automáticamente de 5G a 4G y posteriormente a H+ si pierde cobertura. De esta manera, el usuario continúa teniendo acceso a internet en lugar de quedarse completamente sin servicio de datos.

Pasos para quitar el H+ de tu celular y aprovechar tu red 5G

A continuación, te compartimos los pasos para poder quitar este símbolo y aprovechar completamente la red. El primer paso consiste en revisar que 4G o 5G estén habilitados como redes preferentes. En muchos teléfonos Android esta opción se encuentra dentro de Ajustes, Conexiones o Redes móviles y después en Modo de red. En iPhone puede consultarse desde Configuración, Datos celulares, Opciones y Voz y datos. Los nombres de cada menú pueden cambiar dependiendo del fabricante, la versión del sistema operativo y la compañía telefónica.

Si la configuración es correcta, una opción es activar el modo avión durante aproximadamente 10 segundos y volver a desactivarlo, lo que obliga al teléfono a buscar nuevamente las redes disponibles. También puede reiniciarse el dispositivo, cambiar de ubicación para comprobar la cobertura y verificar que la tarjeta SIM y el plan contratado permitan utilizar 4G o 5G. Como alternativa, algunos equipos permiten restablecer los ajustes de red si el problema continúa.

¿Por qué se quita el 4G y sale el H+ en los celulares?

Una de las causas más frecuentes es la pérdida de cobertura 4G o 5G. Esto puede suceder al entrar a edificios, estacionamientos, elevadores, zonas alejadas o lugares donde las antenas del operador tienen menor alcance. El teléfono detecta entonces otra tecnología disponible y cambia automáticamente a H+ para mantener activa la conexión móvil.

También pueden intervenir la configuración del smartphone, una SIM antigua, las características del plan contratado o problemas temporales de la red del operador. Seleccionar 5G como opción preferida tampoco garantiza que esta tecnología aparezca permanentemente, ya que depende de que exista cobertura compatible. Si el teléfono permanece en H+ durante varias horas o días en una zona donde normalmente ofrece 4G o 5G, lo recomendable es revisar los ajustes de red y consultar directamente con la compañía telefónica.

Te puede interesar: