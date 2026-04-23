La Villa 360: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 23 de abril?

Rojos parten como favoritos para ganar La Villa 360 este 23 de abril en Exatlón México, aunque existen spoilers divididos

¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 23 de abril? | @ExatlonMX

Exatlón México vive este jueves 23 de abril una de sus noches más importantes de la semana, porque Rojos y Azules se juegan La Villa 360, una ventaja que puede pesar de forma directa en el cierre del ciclo competitivo. El episodio llega además con un contexto que favorece la conversación alrededor del equipo rojo, que viene de una racha positiva en pruebas colectivas y de quedarse con la Batalla Colosal del miércoles.

La expectativa no es menor, ya que ganar La Villa 360 no solo significa presumir superioridad en el circuito, sino también acceder a un espacio de descanso, mejor alimentación y recuperación física. En la recta final del reality, ese tipo de beneficio suele marcar diferencias entre un equipo que llega entero a los siguientes duelos y otro que debe remar contracorriente.

Sobre el posible ganador, el panorama de spoilers no está completamente cerrado. Fuentes colocan al equipo rojo como favorito para quedarse con la Villa 360 este 23 de abril; sin embargo, otros reportes apuntan hacia una victoria azul, por lo que el resultado debe manejarse como filtración y no como confirmación oficial.

Lo que sí está confirmado es cómo seguir el programa en vivo. La transmisión de Exatlón México va este jueves por Azteca UNO a las 8:30 p. m., y TV Azteca también mantiene habilitada su señal en línea dentro de su página oficial para ver el reality en vivo.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Villa 360 hoy 23 de abril?

El episodio de hoy comienza a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, dentro de la programación regular de lunes a viernes de Azteca UNO. En su guía y en la página en vivo del programa, TV Azteca muestra a Exatlón México programado para las 8:30 p. m., mientras que la emisión dominical aparece a las 8:00 p. m.

Para verlo en línea, la alternativa es la plataforma oficial de TV Azteca, donde aparece el apartado de Exatlón México EN VIVO y también se alojan contenidos recientes del programa, como el capítulo completo del 22 de abril y clips de la Batalla Colosal. Eso permite seguir tanto la transmisión en directo como ponerse al día con lo ocurrido antes del juego por La Villa 360.

¿Quién gana La Villa 360 este miércoles en Exatlón y qué premio obtiene el equipo vencedor?

Si se toma como referencia la mayoría de las filtraciones publicadas este 23 de abril, el equipo rojo parte con ligera ventaja. Los rojos llegan ‘on fire’ en los juegos colectivos y podrían quedarse con la Villa 360, en una semana en la que ya recuperaron terreno con victorias importantes.

El impulso rojo tiene sustento en los resultados recientes. Los rojos recuperaron la Villa 360 al inicio de la semana, ganaron la ventaja y luego sellaron la Batalla Colosal para llevarse el viaje a España; al mismo tiempo, el equipo azul consiguió la medalla transferible varonil con Adrián Leo, un detalle que recuerda que la balanza no está completamente inclinada y que el capítulo todavía puede dar un giro.

El premio para el equipo vencedor es enorme dentro de la lógica del reality: quedarse con La Villa 360, un espacio que TV Azteca describe como una recompensa clave por su mejor recuperación, mayor comodidad y mejor alimentación. Además, otras notas oficiales del programa la presentan como una zona de descanso, entrenamiento y relajación, por lo que ganar hoy no solo entrega confort: también da una ventaja estratégica real rumbo a los próximos duelos.

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