Cuerpo técnico de Leonel Álvarez planea demandar al Bucaramanga

El técnico antioqueño se ve envuelto en otra polémica en medio de su salida del ‘Leopardo’.

Leonel Álvarez, extécnico del Bucaramanga | Vizzor

El proyecto de Leonel Álvarez, en Atlético Bucaramanga, llegó a su fin con ruptura total. El estratega no fue respaldado por los resultados en el último tiempo, a pesar de comandar el barco en una histórica campaña internacional el año pasado. Con toda la inversión encima, quizá la más ambiciosa en la historia del club, el ‘Leopardo’ está en cuidados intensivos y corre el riesgo de la eliminación.

En medio de la vigencia de su contrato, Álvarez junto a su cuerpo técnico fueron enviados a vacaciones en pleno campeonato. Restaban definir los detalles para separar caminos de la institución, un panorama cuesta arriba para negociar no solo con el timonel, sino con sus acompañantes.

¿Demandas a la vista?

Hay divorcio entre las partes, al punto de que su cuerpo técnico plantea la demanda a la institución por un aparente incumplimiento de pagos. El bombazo fue divulgado por el periodista Daniel Angulo en el espacio Despierta Win. Otro dolor de cabeza rumbo al desenlace del campeonato, mientras que el equipo se juega la epopeya de clasificar.

Leonel Álvarez, extécnico de Bucaramanga | VizzorImage.

No se trataría de acuerdos para finalizar los contratos. Tal parece que hay inconsistencias con el pago de salarios, demás de otras cifras acordadas para el cuerpo técnico del antioqueño. De hecho, ese incumplimiento habría llevado a un deterioro en la relación con sus directivos.

De momento, Wilberth Perea ocupa el rol de entrenador interino mientras que la dirigencia adelanta esfuerzos por una nueva designación. Hasta ahora, no hay oficialidad del club sobre la salida de Leonel Álvarez hasta que no se concreten todos los detalles finales.

¿Qué le falta a Bucaramanga en el campeonato?

Actualmente con 22 puntos y mínimas posibilidades de clasificar, así jugará sus últimas dos jornadas:

25.04.2026 | Bucaramanga vs Jaguares | 2:00 p.m. | Fecha 18.

Por definir | Fortaleza vs Bucaramanga | Fecha 19.

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