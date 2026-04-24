¿Qué ver en Netflix, Disney +, Prime, HBO y Apple TV?: Todos los estrenos de series y películas en mayo 2026

Las plataformas renuevan su catálogo con nuevos dramas, thrillers y documentales para todos los gustos este mes

Los estrenos de series y películas en mayo 2026. Fotos: Netflix, Primer, Apple TV

El mes de mayo de 2026 llega con una oferta amplia de estrenos en las principales plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Apple TV+ y otros servicios renuevan su catálogo con series, películas y documentales que buscan captar la atención de audiencias globales. En un escenario donde la competencia entre plataformas es constante, los nuevos lanzamientos se han convertido en un factor clave para mantener suscriptores. Acción, drama, comedia y ciencia ficción forman parte de la programación de este mes. A continuación, te presentamos los estrenos más destacados, con detalles sobre cada producción.

Estrenos en mayo 2026: qué ver en Netflix

Netflix prepara un mes con estrenos enfocados en historias originales y regresos de series que ya cuentan con una base de seguidores.

SERIE | Némesis | 14 de mayo: Serie de acción y suspenso sobre un policía de Los Ángeles obsesionado con atrapar a un ladrón detrás de grandes robos. El joven Sam Cleary sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith, es en realidad Samaritan, un personaje legendario que se esconde a plena vista. Hace 20 años, el vigilante superpoderoso de la ciudad, fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival, Némesis. La historia no solo se centra en la persecución, sino en la obsesión del protagonista, lo que lo lleva a cruzar límites personales y profesionales. La serie plantea un duelo psicológico entre perseguidor y fugitivo, con una narrativa que combina acción y tensión constante.

SERIE | Berlín y la dama del armiño | 15 de mayo: Nueva historia del universo de La casa de papel, con Berlín y su equipo en Sevilla para planear el robo de una obra de arte. Este spin-off profundiza en uno de sus personajes más populares. Berlín lidera un nuevo plan criminal, con el objetivo de robar una pieza de arte de alto valor. La serie mezcla estrategia, relaciones personales y traiciones, manteniendo el estilo narrativo que caracteriza a la franquicia, con giros constantes y tensión en cada episodio.

SERIE | The Boroughs: Jubilación rebelde | 21 de mayo : Un grupo de jubilados enfrenta una amenaza de otro mundo en una comunidad que parecía tranquila.

: Un grupo de jubilados enfrenta una amenaza de otro mundo en una comunidad que parecía tranquila. SERIE | Devil May Cry, temporada 2 | 12 de mayo : Dante vuelve en una guerra entre mundos, con su hermano gemelo como una amenaza central.

| : Dante vuelve en una guerra entre mundos, con su hermano gemelo como una amenaza central. SERIE | Criaturas luminosas | 8 de mayo: Drama con Sally Field sobre una viuda que crea un vínculo inesperado con un pulpo inteligente.

| Drama con Sally Field sobre una viuda que crea un vínculo inesperado con un pulpo inteligente. SERIE | James | 21 de mayo : Documental que sigue la carrera del futbolista James Rodríguez, abordando momentos clave de su trayectoria. La producción incluye testimonios, análisis y contexto sobre su impacto en el fútbol internacional, así como los retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

: Documental que sigue la carrera del futbolista James Rodríguez, abordando momentos clave de su trayectoria. La producción incluye testimonios, análisis y contexto sobre su impacto en el fútbol internacional, así como los retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. SERIE | “Rafa” | 29 de mayo : Este documental se centra en la figura de Rafael Nadal, con un repaso a su carrera, sus títulos y su legado dentro del tenis. También aborda su etapa final como profesional, mostrando el lado humano del deportista y su relación con el retiro.

: Este documental se centra en la figura de Rafael Nadal, con un repaso a su carrera, sus títulos y su legado dentro del tenis. También aborda su etapa final como profesional, mostrando el lado humano del deportista y su relación con el retiro. SERIE | “Brasil 70: La saga del tricampeonato” | 29 de mayo: Producción que revisa la historia de la selección brasileña que buscó consolidarse como tricampeona del mundo. A través de material de archivo y testimonios, la serie reconstruye uno de los momentos más relevantes en la historia del fútbol.

PELÍCULA | El yerno | 1 de mayo: Producción mexicana que retrata Una mirada aguda y dolorosamente divertida sobre la ambición, la traición y el sueño mexicano. La historia sigue a un operador que debe enfrentar decisiones complejas mientras intenta mantenerse dentro de un sistema marcado por intereses y relaciones de poder. La película combina elementos de drama con una mirada crítica sobre la política.

PELÍCULA | Las damas primero | 22 de mayo: Comedia que plantea un escenario en el que los roles de género se invierten por completo. El protagonista debe adaptarse a una sociedad donde las mujeres dominan los espacios de poder. A partir de esta premisa, la historia desarrolla situaciones que combinan humor con reflexión social.

Estrenos que llegan en mayo 2026 a Prime

Prime Video apuesta por una combinación de producciones originales, regresos de series y películas con alto alcance comercial.

SERIE | Citadel, temporada 2 | 6 de mayo : La historia de espionaje retoma el conflicto entre agentes encubiertos y una organización global que busca controlar información estratégica. Esta temporada profundiza en las consecuencias de las decisiones tomadas en la primera entrega y amplía el alcance de la narrativa con nuevas misiones.

: La historia de espionaje retoma el conflicto entre agentes encubiertos y una organización global que busca controlar información estratégica. Esta temporada profundiza en las consecuencias de las decisiones tomadas en la primera entrega y amplía el alcance de la narrativa con nuevas misiones. SERIE | Buenos presagios, temporada 3 | 13 de mayo : La serie continúa explorando la relación entre un ángel y un demonio que intentan mantener el equilibrio en la Tierra. La nueva temporada introduce conflictos que desafían su alianza, en una historia que mezcla fantasía, humor y reflexión.

: La serie continúa explorando la relación entre un ángel y un demonio que intentan mantener el equilibrio en la Tierra. La nueva temporada introduce conflictos que desafían su alianza, en una historia que mezcla fantasía, humor y reflexión. SERIE | Kiss Me | 13 de mayo: Drama que se enfoca en relaciones personales, explorando vínculos emocionales y decisiones que impactan la vida de sus protagonistas. Hannah conoce a un chico que le interesa, pero no sabe cómo acercarse a él. Para lograrlo, recurre a Garrett, un popular deportista del campus que acepta ayudarla a cambio de apoyo para aprobar un examen. Lo que comienza como un acuerdo termina cambiando cuando ambos desarrollan una conexión inesperada, llevando a Garrett a replantear sus sentimientos y buscar que Hannah permanezca a su lado.

SERIE | Spider-Noir | 27 de mayo: Ambientada en una versión alternativa de Nueva York en los años 30, la historia presenta a un Spider-Man distinto, con un tono más oscuro. La serie apuesta por una estética inspirada en el cine noir y una narrativa centrada en el misterio.

PELÍCULA | Jack Ryan: Guerra encubierta | 20 de mayo: Esta entrega expande el universo del personaje con una misión que involucra amenazas globales. La película combina acción con elementos políticos, presentando un conflicto que se desarrolla en distintos escenarios.

Apple TV, estrenos de mayo 2026

Apple TV+ mantiene su enfoque en producciones originales con historias centradas en personajes y narrativas de largo desarrollo.

SERIE | Incondicional | 8 de mayo: Thriller que sigue a una madre que ve cómo unas vacaciones se convierten en una pesadilla cuando su hija es arrestada en Moscú por presunto tráfico de drogas. Convencida de su inocencia, inicia una lucha por liberarla, pero su búsqueda la arrastra a una red de crimen y corrupción que pone en riesgo su vida. La serie combina drama y suspenso mientras explora hasta dónde puede llegar una madre por proteger a su hija.

SERIE | Satisfacción garantizada | 20 de mayo: Producción que combina comedia y suspenso, centrada en una mujer que cree haber presenciado un crimen. A partir de este evento, la historia evoluciona hacia una investigación personal.

Producción que combina comedia y suspenso, centrada en una mujer que cree haber presenciado un crimen. A partir de este evento, la historia evoluciona hacia una investigación personal. SERIE | Star City | mayo 2026: Presenta una nueva historia dentro del universo de For All Mankind, centrada en una versión alternativa de la carrera espacial. La serie explora el momento en que la Unión Soviética logra llevar al primer hombre a la Luna, pero desde una perspectiva distinta: la vida detrás del Telón de Acero. A través de cosmonautas, ingenieros y agentes de inteligencia, la trama muestra los riesgos, tensiones y decisiones que marcaron este avance, en un contexto de competencia política y científica.

PELÍCULA | Ven a volar conmigo | 29 de mayo: Proyecto dirigido por John Travolta que presenta una historia centrada en relaciones personales y decisiones que cambian el rumbo de sus protagonistas. En plena era dorada de la aviación, un joven apasionado por los aviones emprende junto a su madre un viaje hacia Hollywood que termina convirtiéndose en una experiencia decisiva en su vida. Lo que comienza como un vuelo más se transforma en una travesía marcada por encuentros inesperados, situaciones dentro del avión y descubrimientos que despiertan su curiosidad. A lo largo del trayecto, el protagonista vive momentos que influyen en su futuro y en su visión del mundo.

Estrenos en mayo 2026 para ver en HBO Max

SERIE | Hacks (Nueva temporada) | 15 de mayo : La comedia regresa con la relación entre una comediante consolidada y su joven guionista, explorando los retos de la industria y la evolución de sus personajes.

: La comedia regresa con la relación entre una comediante consolidada y su joven guionista, explorando los retos de la industria y la evolución de sus personajes. SERIE | Tokyo Vice (Nueva temporada) | 22 de mayo : El drama criminal retoma la historia de un periodista que investiga el mundo de la yakuza en Japón, con nuevos conflictos y riesgos.

: El drama criminal retoma la historia de un periodista que investiga el mundo de la yakuza en Japón, con nuevos conflictos y riesgos. SERIE | Rick and Morty (Nuevos episodios) | 12 de may o: La animación presenta nuevas aventuras que combinan ciencia ficción con humor y situaciones que desafían la lógica.

o: La animación presenta nuevas aventuras que combinan ciencia ficción con humor y situaciones que desafían la lógica. SERIE | Euphoria (Temporadas disponibles) | mayo 2026: La serie Euphoria continúa en mayo de 2026 con el estreno semanal de sus episodios, que abordan la vida de jóvenes y sus conflictos personales. La temporada avanza con nuevos capítulos cada domingo hasta su final el 31 de mayo.

PELÍCULA | Dune: Parte dos | 3 de mayo : La historia continúa con la lucha por el control de Arrakis, con un enfoque en la política, la guerra y el destino de sus personajes.

: La historia continúa con la lucha por el control de Arrakis, con un enfoque en la política, la guerra y el destino de sus personajes. PELÍCULA | Wonka | 10 de mayo : Relato que muestra los inicios del personaje, con una narrativa centrada en su juventud y su camino hacia convertirse en chocolatero.

: Relato que muestra los inicios del personaje, con una narrativa centrada en su juventud y su camino hacia convertirse en chocolatero. PELÍCULA | “Aquaman and the Lost Kingdom” | 17 de mayo : El héroe de Atlantis enfrenta nuevas amenazas en una historia que amplía el universo del personaje.

: El héroe de Atlantis enfrenta nuevas amenazas en una historia que amplía el universo del personaje. PELÍCULA | Barbie | 24 de mayo de 2026: Producción que combina comedia y reflexión social, centrada en identidad y roles dentro de su universo narrativo.

Mayo de 2026 ofrece una variedad de contenidos para quienes buscan nuevas series o películas en streaming. Cada plataforma presenta propuestas distintas, lo que amplía las opciones para el público en un entorno cada vez más competitivo.

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