Muere Luis Alberto Riolobos a los 64 años, actor en La Rosa de Guadalupe y El Señor de los Cielos

El actor Luis Alberto Riolobos falleció a los 64 años tras enfrentar complicaciones de salud en semanas recientes.

Luis Alberto Riolobos muere a los 64 años | Instagram ANDI

El mundo del espectáculo en México está de luto. El actor Luis Alberto Riolobos Sobisch falleció a los 64 años, tras una larga lucha con una enfermedad renal. La noticia fue dada a conocer el 27 de abril mediante un mensaje difundido por su familia en redes sociales, donde se confirmó su deceso y se compartieron palabras de despedida.

Familiares, amigos y colegas reaccionaron al anuncio, recordando su trayectoria en televisión y su cercanía en el ámbito personal. Días antes de su fallecimiento, personas cercanas habían solicitado apoyo para cubrir gastos médicos derivados de su estado de salud, el cual se había complicado en semanas recientes.

La noticia del fallecimiento del también actor fue a dada a conocer en sus redes sociales, donde se daba información de su velorio. “Su amor y su luz permanecerán en nuestros corazones”, escribieron en la publicación, en la que también pidieron a todas las personas vestir de blanco, ya que este era el deseo de Luis Alberto.

¿De qué murió el actor Luis Alberto Riolobos?

De acuerdo con reportes de vario medios en México difundidos tras su fallecimiento, Luis Alberto Riolobos enfrentaba una enfermedad renal que se fue agravando con el paso del tiempo. Su condición de salud se deterioró en las últimas semanas, lo que llevó a un cambio en su tratamiento médico.

Entre las complicaciones que presentó se encuentra un cuadro de trombosis, el cual afectó su estado general y representó un punto crítico en su evolución. Ante esta situación, el actor dejó de recibir sesiones de diálisis y pasó a cuidados paliativos, enfocados en el manejo del dolor y su bienestar en casa.

Previo a su fallecimiento, familiares y personas cercanas promovieron una colecta para cubrir gastos relacionados con su atención médica, incluyendo enfermería y equipo necesario. El objetivo era brindarle condiciones adecuadas durante esta etapa.

Luis Alberto Riolobos: esta fue su trayectoria artística

Luis Alberto Riolobos desarrolló su carrera principalmente en televisión, donde participó en distintas producciones a lo largo de más de una década. De acuerdo con registros de su perfil profesional, su primer proyecto documentado fue en 2011 con la serie XY: La revista, marcando el inicio de su presencia en la pantalla.

Posteriormente, el actor formó parte de producciones como Ni contigo ni sin ti y Huérfanas, donde tuvo participaciones en distintos capítulos. Uno de sus trabajos más recordados llegó en 2013, cuando se integró a la serie El Señor de los Cielos, en la que interpretó al personaje conocido como “El Lobo” en varios episodios.

A lo largo de su trayectoria, Riolobos también participó en programas unitarios y telenovelas que forman parte de la programación televisiva en México. Entre estos proyectos se encuentran Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe y Corazón que miente, donde interpretó distintos papeles en historias independientes.

En etapas posteriores, continuó activo en producciones como Papá a toda madre, El Maleficio y Bienvenidos a la familia, consolidando una carrera con presencia constante en televisión. Su paso por estos proyectos lo mantuvo vinculado a la industria hasta sus últimos años, con participaciones que abarcaron distintos formatos y géneros dentro del medio..

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