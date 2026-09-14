Exatlón México 2026: María Salazar es la atleta eliminada de este 13 de septiembre

La décima temporada del reality comenzó el 24 de agosto y ya acumula tres participantes fuera de competencia

María dejó el Equipo Azul y abandonó la competencia | @ExatlónMX

La competencia de Exatlón México 2026 despidió este domingo 13 de septiembre a María Salazar, quien se convirtió en la tercera participante eliminada de la décima temporada del reality deportivo. La integrante del Equipo Azul no consiguió mantenerse en competencia durante el Duelo de Eliminación y puso punto final a su participación.

La jornada dominical volvió a colocar a los participantes frente a uno de los momentos que definen cada semana dentro del programa. Después de las Batallas por la Supervivencia, los atletas en riesgo tuvieron que afrontar el circuito definitivo para mantenerse en las playas de República Dominicana. María Salazar fue quien terminó perdiendo su lugar y tuvo que abandonar Exatlón México.

La salida fue confirmada por las cuentas oficiales del programa una vez concluido el episodio. Salazar, porrista profesional y representante del Equipo Azul, quedó registrada como la tercera eliminada de la temporada 2026, después de que anteriormente Anaid Torres y Erick Segura también finalizaran su participación.

¿Quién es la eliminada de Exatlón México 2026 hoy 13 de septiembre?

María Salazar fue la participante eliminada de Exatlón México durante la emisión de este domingo 13 de septiembre. La atleta formaba parte del Equipo Azul y llegó al Duelo de Eliminación con la necesidad de defender su permanencia, pero su recorrido en la décima temporada concluyó durante la tercera semana del programa.

El formato establece que los equipos disputan durante la semana las denominadas Batallas por la Supervivencia. Los integrantes de la escuadra que queda comprometida deben acudir posteriormente al Duelo de Eliminación de los domingos. El participante que pierde esa instancia abandona automáticamente la competencia, dinámica que esta semana terminó con la salida de Salazar.

Lista de todos los eliminados de Exatlón México 2026

Con la salida de María Salazar, Exatlón México 2026 acumula tres eliminaciones desde el inicio de la temporada el pasado 24 de agosto. Hasta este domingo 13 de septiembre, los participantes que han tenido que abandonar la competencia son:

Anaid Torres – atleta de alto rendimiento.

– atleta de alto rendimiento. Erick Segura – jugador de tocho bandera.

– jugador de tocho bandera. María Salazar – porrista profesional.

La eliminación también modifica nuevamente la composición de los equipos después de tres semanas de actividad. El Equipo Azul pierde a otra de sus integrantes mientras la competencia continúa reduciendo el número de aspirantes que buscan avanzar hasta las etapas finales de una edición que reúne a campeones, figuras con experiencia dentro del reality y nuevos participantes.

¿Quiénes siguen en la batalla de Exatlón México? Equipo Rojo y Equipo Azul

Tras la eliminación de María Salazar, 17 atletas continúan en la competencia de Exatlón México 2026, repartidos entre los equipos Rojo y Azul. Entre ellos permanecen campeones de temporadas anteriores, participantes que regresaron al reality y atletas que buscan avanzar por primera vez hasta las últimas instancias.

Equipo Rojo:

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paco Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Montse Mejía

Pablo Franco

Equipo Azul:

Alexis Vargas

Adrián León

Fernando Vallejo

Andrea Medina

Natasha Septién

David Juárez ‘La Bestia’

Doris del Moral

Katia Gallegos

El Equipo Rojo mantiene nueve competidores, mientras que el Equipo Azul continúa con ocho integrantes después de la salida de María Salazar. Los participantes deberán afrontar una nueva semana de circuitos y Batallas por la Supervivencia antes del siguiente Duelo de Eliminación.

La salida de María Salazar abre una nueva semana de competencia rumbo a la cuarta eliminación de Exatlón México 2026. Rojos y Azules buscarán conservar a todos sus integrantes y evitar que uno de sus atletas tenga que abandonar las playas de República Dominicana en la siguiente jornada dominical.

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