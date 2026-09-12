Exatlón México: ¿Quién será eliminado el 13 de septiembre y dónde ver el Domingo de Eliminación?

Este domingo se conocerá a la tercera eliminada de la temporada, en un duelo que pondrá frente a frente a atletas de los equipos Rojo y Azul

Exatlón vive su tercera semana de acciones | @ExatlónMX

La tercera semana de competencia de Exatlón México 2026 llegará a su momento decisivo este domingo 13 de septiembre, cuando los atletas de los equipos Rojo y Azul se enfrenten nuevamente por su permanencia en el reality de TV Azteca.

La eliminación pondrá en riesgo a las participantes de ambas escuadras. Aunque en redes sociales ya circulan versiones sobre quién podría abandonar la competencia, la producción todavía no ha confirmado oficialmente la identidad de la próxima eliminada.

¿Quién será el eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 13 de septiembre?

De acuerdo con información difundida por sitios especializados en el reality, las participantes que estarían involucradas en el Duelo de Eliminación son Montse, Ella y Zudikey, por parte del equipo Rojo, mientras que María, Natasha y Katia representarían al equipo Azul.

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Entre ellas estaría la tercera eliminada de esta temporada. Sin embargo, esta información corresponde a filtraciones y no a un anuncio oficial de TV Azteca, por lo que será necesario esperar al desarrollo del programa para conocer quién abandona Exatlón México.

La nueva eliminación llega después de las salidas de Anaid, representante del equipo Rojo, y Erick, del equipo Azul, quienes fueron los primeros concursantes en dejar esta temporada.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México 2026 comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca Uno.

La transmisión estará encabezada por Antonio Rosique, quien nuevamente será la voz principal de las competencias y acompañará el desarrollo de la temporada.

De lunes a viernes, el reality se transmite a partir de las 18:30 horas, mientras que los domingos la programación cambia para dar paso al episodio en el que se define al participante que debe abandonar la competencia.

¿Quiénes son los atletas eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Hasta antes del tercer Duelo de Eliminación, dos atletas han abandonado oficialmente la competencia:

Anaid — equipo Rojo

Erick — equipo Azul

El programa conocerá este domingo a su tercer eliminado, quien se sumará a esta lista después de completar el duelo correspondiente.

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