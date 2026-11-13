Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy 13 de noviembre? Azules o Rojos

Exatlón México 2026 enfrenta a Rojos y Azules en la Batalla por la Supervivencia este 13 de noviembre. Conoce el horario, dónde ver en vivo y quién podría ganar el duelo

¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy 13 de noviembre? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este viernes 13 de noviembre con una nueva Batalla por la Supervivencia, en la que los equipos Rojo y Azul buscarán proteger a sus integrantes de cara al próximo Duelo de Eliminación. La décima temporada del reality deportivo de TV Azteca atraviesa su semana 12, una etapa en la que cada victoria puede modificar el panorama de los atletas que luchan por permanecer en la competencia.

Los Azules llegan con la motivación de haber ganado la primera Batalla por la Supervivencia del miércoles 11 de noviembre, resultado que les permitió cortar una racha de derrotas frente al conjunto escarlata. Sin embargo, sus rivales mantienen el dominio de otras competencias, especialmente en las pruebas por las comodidades de la Villa 360.

El equipo Rojo consiguió conservar la residencia durante la jornada del jueves 12 de noviembre, luego de protagonizar una remontada frente a los Azules. Los escarlatas defendieron la Villa 360 por quinta ocasión consecutiva, mientras que sus adversarios deberán continuar en la Barraca Metálica, después de acumular más de dos semanas sin recuperar el alojamiento.

La actividad de este viernes tendrá consecuencias para el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se dispute el Duelo de Eliminación. Esta semana los hombres están en riesgo de abandonar Exatlón México, por lo que los enfrentamientos restantes serán determinantes para conocer qué participantes tendrán que defender su permanencia en el programa conducido por Antonio Rosique.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 13 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comenzará este viernes 13 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. Los seguidores del reality también podrán disfrutar de la transmisión mediante las plataformas digitales de TV Azteca y Disney+, además de consultar los contenidos oficiales del programa.

La décima temporada mantiene su horario habitual de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos comienza a las 18:00 horas. La jornada de este viernes tendrá como principal atractivo los enfrentamientos por la permanencia, que permitirán definir el panorama rumbo a la eliminación del fin de semana.

¿Quién gana la serie de la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El ganador de la Batalla por la Supervivencia de este viernes 13 de noviembre todavía no se ha confirmado oficialmente, por lo que será necesario esperar al desarrollo de las competencias para conocer si los Rojos consiguen recuperar terreno o los Azules mantienen su buen momento en las pruebas por la permanencia.

El equipo Azul llega con un antecedente a su favor después de imponerse en la primera Batalla por la Supervivencia del miércoles 11 de noviembre. Los celestes también consiguieron un resultado favorable en la Zona de Peligro del jueves, lo que aumentó la presión sobre los Rojos, que ya tienen integrantes comprometidos para el próximo Duelo de Eliminación.

Por su parte, los escarlatas buscarán revertir esta situación después de haber ganado las tres Batallas por la Supervivencia de la semana anterior. Los resultados de este viernes serán fundamentales para determinar qué equipo tendrá más representantes en el Duelo de Eliminación del domingo 15 de noviembre, donde uno de los participantes podría despedirse de la décima temporada.

¿Qué es el duelo de la Batalla por la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una de las pruebas de Exatlón México en las que los equipos Rojo y Azul se enfrentan para evitar que sus integrantes tengan que disputar el Duelo de Eliminación. Los atletas deben superar circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión, con el objetivo de sumar los puntos necesarios para conseguir la victoria.

El principal beneficio para el equipo ganador es proteger a sus integrantes del riesgo de eliminación, mientras que el conjunto perdedor queda en una situación comprometida, debido a que sus atletas pueden ser enviados al enfrentamiento por la permanencia. Las victorias acumuladas durante la semana influyen en la integración del duelo dominical.

En esta semana 12, los hombres son los participantes que se encuentran en riesgo, por lo que cada resultado tendrá consecuencias sobre los atletas que deberán defender su continuidad. La competencia del viernes será determinante para conocer si ambos equipos tendrán representantes en el Duelo de Eliminación o si uno de ellos consigue evitar que sus integrantes participen.

¿Quién ganó la Villa 360 del 12 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la Batalla por la Villa 360 de Exatlón México el jueves 12 de noviembre de 2026, luego de remontar un marcador que inicialmente favorecía a los Azules. Los escarlatas consiguieron su quinta defensa consecutiva del alojamiento, por lo que conservarán las comodidades de la residencia durante los próximos días.

La competencia comenzó con tres puntos consecutivos para el equipo Azul, que posteriormente consiguió colocarse 4-1 en el marcador. Sin embargo, los Rojos reaccionaron durante la segunda parte del enfrentamiento y lograron darle la vuelta al resultado, prolongando su dominio sobre la residencia y dejando a los celestes una vez más en la Barraca Metálica.

La Villa 360 ofrece habitaciones, camas, baños con agua caliente, alberca y espacios de recuperación, condiciones que permiten a los participantes descansar después de las competencias. Aunque este beneficio no garantiza evitar una eliminación, representa una ventaja en la preparación de los atletas que deben afrontar nuevos circuitos durante la semana.