Emiratos Árabes Unidos vs Honduras en vivo: minuto a minuto, goles y resultado del amistoso 2026

La H abre su gira por Medio Oriente.

Emiratos Árabes Unidos Honduras, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Emiratos Árabes Unidos vs Honduras! La Bicolor disputa este viernes 13 de noviembre su primer amistoso de la fecha FIFA en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi, con inicio programado para las 8:15 de la mañana, hora hondureña. Aquí seguimos los goles, las alineaciones, los cambios y las principales incidencias del encuentro que abre la gira de la H por Medio Oriente.

Honduras continúa su preparación bajo la dirección de José Francisco Molina, quien aprovechará estos compromisos para evaluar futbolistas y fortalecer el funcionamiento colectivo. La selección realizó sus primeros entrenamientos en el Al Forsan Sports Complex, con trabajos de adaptación y preparación táctica. Después de enfrentar a los anfitriones, la Bicolor continuará su agenda ante Kuwait el martes 17 de noviembre.

Emiratos Árabes Unidos vuelve a encontrarse con una selección hondureña a la que todavía no ha logrado vencer. El historial registra un triunfo de Honduras y dos empates. El antecedente más reciente terminó 1-1 en Barcelona, en octubre de 2018, con anotaciones de Romell Quioto y Omar Abdul Rahman. Este nuevo fogueo permitirá a ambos equipos medir su funcionamiento durante la última ventana internacional del año.

¿A qué hora juega Honduras vs Emiratos Árabes Unidos y dónde ver el amistoso hoy 13 de noviembre?

El amistoso entre Emiratos Árabes Unidos y Honduras se disputa este viernes 13 de noviembre, a las 8:15 horas de Honduras, en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi. La transmisión estará disponible por Telecadena 7/4, mientras que las opciones para seguirlo por internet serán DeportesTVC.com y DTVC+.

Alineaciones de Emiratos Árabes Unidos vs Honduras, al momento

Las alineaciones titulares elegidas por Zlatko Dalic y José Francisco Molina para Emiratos Árabes Unidos vs Honduras son la siguientes:

Emiratos Árabes Unidos: Khalid Eissa; Marcus Meloni, Khalifa Al Hammadi, Ala Aldeen Zouhir, Ruben Filipe; Mamadou Coulibaly, Issam Faiz; Bruno de Oliveira, Luan Pereira, Ali Saleh; y Ousmane Camara. DT: Zlatko Dalic.

Honduras: Edrick Menjívar; Jonathan Rubio, Denil Maldonado, Julián José Martínez, Joseph Rosales; David Ruiz, José Alejandro Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; y Keyrol Figueroa. DT: José Molina.

Antecedentes de Honduras vs Emiratos Árabes Unidos: últimos resultados

Honduras y Emiratos Árabes Unidos registran tres enfrentamientos previos, con una victoria de la Bicolor y dos empates. Los primeros encuentros se disputaron en marzo de 1982 y terminaron con un triunfo hondureño por 1-0 y una igualdad sin goles. El antecedente más reciente fue el 11 de octubre de 2018 en Barcelona, donde empataron 1-1 con anotaciones de Romell Quioto para Honduras y Omar Abdul Rahman para el conjunto emiratí.

¿Cuándo vuelve a jugar Honduras después del amistoso ante Emiratos Árabes Unidos?

Después de enfrentar a Emiratos Árabes Unidos, Honduras jugará contra Kuwait el martes 17 de noviembre en Kuwait City, en el segundo compromiso de su gira por territorio asiático. Estos encuentros permitirán a José Francisco Molina evaluar al plantel frente a rivales de distintas características, ajustar mecanismos de juego y obtener conclusiones para los próximos compromisos de la selección hondureña.

Te puede interesar –