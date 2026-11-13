Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 12 de noviembre de 2026
Consulte los números que cayeron en los diferentes sorteos de las últimas horas y los premios mayores de loterías.
Los colombianos se preparan para disfrutar de un nuevo puente festivo tras cumplir una semana de distintas actividades laborales y personales. Si bien muchos tienen entre sus planes viajar, otros no dejan de lado los juegos de azar como las loterías y chances, motivo por el cual en Claro Sports les traemos los distintos resultados del 12 de noviembre.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2872.
- Número: 1970.
- Serie: 089.
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
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Lotería del Quindío
- Sorteo: 3024.
- Número: 8395.
- Serie: 194.
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
Resultados de los chance hoy, 12 de noviembre de 2026
Dorado
Mañana 6909 – La 5ta 9 – Tarde 9746 – La 5ta 7 – Noche 7371 La 5ta 0
Culona
Día 0613 – Noche 6385
Astro Sol
6313 – Signo Géminis
Astro Luna
7279 – Signo Acuario
Pijao de Oro
7532 – La 5ta 3
Paisita
Día 7204 – La 5ta 3 – Noche 0469
Chontico
Día 2127 – La 5ta 3 – Noche 5160 – La 5ta 2
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Súper Chontico Noche
7899 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 8287 – La 5ta 8 – Noche 3478 – La 5ta 1
Sinuano
Día 8851 – La 5ta 5 – Noche 8288 – La 5ta 3
Cash Three
Día 454 – Noche 709
Play Four
Día 2234 – Noche 3067
Samán
Día 7923
Caribeña
Día 8061 – La 5ta 4 – Noche 8572 – La 5ta 8
Motilón
Tarde 0766 – La 5ta 3 – Noche 5247 – La 5ta 4
Fantástica
Día 9360 – La 5ta 9 – Noche 6233 – La 5ta 4
Antioqueñita
Día 3102 – La 5ta 8 – Tarde 3826 – La 5ta 8