Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 12 de noviembre de 2026

Consulte los números que cayeron en los diferentes sorteos de las últimas horas y los premios mayores de loterías.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Los colombianos se preparan para disfrutar de un nuevo puente festivo tras cumplir una semana de distintas actividades laborales y personales. Si bien muchos tienen entre sus planes viajar, otros no dejan de lado los juegos de azar como las loterías y chances, motivo por el cual en Claro Sports les traemos los distintos resultados del 12 de noviembre.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2872.

2872. Número: 1970.

1970. Serie: 089.

089. Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

Lotería del Quindío

Sorteo: 3024.

3024. Número: 8395.

8395. Serie: 194.

194. Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

Resultados de los chance hoy, 12 de noviembre de 2026

Dorado

Mañana 6909 – La 5ta 9 – Tarde 9746 – La 5ta 7 – Noche 7371 La 5ta 0

Culona

Día 0613 – Noche 6385

Astro Sol

6313 – Signo Géminis

Astro Luna

7279 – Signo Acuario

Pijao de Oro

7532 – La 5ta 3

Paisita

Día 7204 – La 5ta 3 – Noche 0469

Chontico

Día 2127 – La 5ta 3 – Noche 5160 – La 5ta 2

Súper Chontico Noche

7899 – La 5ta 5

Cafeterito

Tarde 8287 – La 5ta 8 – Noche 3478 – La 5ta 1

Sinuano

Día 8851 – La 5ta 5 – Noche 8288 – La 5ta 3

Cash Three

Día 454 – Noche 709

Play Four

Día 2234 – Noche 3067

Samán

Día 7923

Caribeña

Día 8061 – La 5ta 4 – Noche 8572 – La 5ta 8

Motilón

Tarde 0766 – La 5ta 3 – Noche 5247 – La 5ta 4

Fantástica

Día 9360 – La 5ta 9 – Noche 6233 – La 5ta 4

Antioqueñita

Día 3102 – La 5ta 8 – Tarde 3826 – La 5ta 8

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