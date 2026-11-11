Borregos CEM vs Borregos Monterrey en vivo: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la ONEFA 2026

Borregos CEM y Borregos Monterrey se enfrentan por un boleto a las semifinales de la ONEFA 2026. Conoce el horario y dónde ver el partido en vivo

Borregos CEM vs Borregos Monterrey, ¿dónde ver los cuartos de final? | Claro Sports

Los playoffs de la ONEFA 2026 continúan con un enfrentamiento entre dos equipos del Tecnológico de Monterrey. Borregos CEM y Borregos Monterrey se medirán en los cuartos de final de la Conferencia de los 14 Grandes, en un partido que definirá a uno de los semifinalistas del fútbol americano universitario de México. Los regiomontanos buscarán aprovechar su condición de locales, mientras que los representantes del Estado de México intentarán extender su racha de victorias.

Borregos CEM consiguió su boleto a la postemporada con marca de cinco triunfos y cuatro derrotas, después de cerrar su participación con cuatro victorias consecutivas, mientras que Borregos Monterrey terminó la temporada regular en el segundo lugar de la clasificación, con ocho victorias y una derrota, además de registrar un promedio de 48.6 puntos por partido.

El enfrentamiento también representa una oportunidad de revancha para los mexiquenses, quienes perdieron sus dos enfrentamientos más recientes frente a Monterrey. La eliminatoria se disputará a partido único y podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, con ambos equipos en busca de un lugar entre los cuatro mejores de la ONEFA 2026.

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¿Cuándo y dónde juegan Borregos CEM vs Borregos Monterrey en los cuartos de final de la ONEFA 2026?

El partido entre Borregos CEM y Borregos Monterrey se disputará este viernes 13 de noviembre de 2026, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Borregos, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

El conjunto regiomontano será local gracias a su posición en la tabla general, en la que terminó como segundo sembrado, únicamente por detrás de los Auténticos Tigres de la UANL, que concluyeron la fase regular con nueve triunfos y ninguna derrota.

Borregos Monterrey llega con la ofensiva número uno de la conferencia en yardas, así como la defensiva mejor clasificada en ese mismo rubro. Además, registra una diferencia de puntos de +262. En contraste, Borregos CEM ocupa el quinto puesto ofensivo y el noveno defensivo en yardas, con un promedio de 33.8 puntos por encuentro y una diferencia de +92.

El ganador avanzará a las semifinales de la ONEFA 2026, mientras que el equipo derrotado concluirá su participación en la temporada.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos CEM vs Borregos Monterrey: canales de TV y transmisión online

El encuentro entre Borregos CEM y Borregos Monterrey podrá seguirse completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que contará con la transmisión del enfrentamiento correspondiente a los cuartos de final de la Liga Mayor de la ONEFA 2026.

La cobertura comenzará el viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán consultar la transmisión y los contenidos del encuentro mediante los canales y plataformas digitales de Claro Sports.

La transmisión forma parte de la cobertura de Claro Sports para la postemporada del fútbol americano estudiantil, que también incluye los enfrentamientos entre Leones Anáhuac y Borregos Puebla, así como Pumas CU frente a Burros Blancos del IPN.

Antecedentes del Borregos CEM vs Borregos Monterrey y últimos cinco resultados en la ONEFA

Borregos Monterrey tiene a su favor los enfrentamientos de 2024 y 2025 contra Borregos CEM. En la temporada 2024, el equipo regiomontano se impuso 39-0 como local, mientras que en 2025 consiguió una victoria por 34-31 durante su visita al Corral de Plástico, en el Estado de México.

El enfrentamiento del 31 de octubre de 2025 se definió por una diferencia de tres puntos. Los representantes del CEM consiguieron reducir la distancia en el último cuarto, pero Monterrey conservó la ventaja y mantuvo su condición de invicto en aquella temporada.

Para los cuartos de final de 2026, Borregos Monterrey llega con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, después de sufrir su única derrota de la fase regular frente a Auténticos Tigres, por marcador de 34-31 en series extras, el pasado 3 de noviembre.

Últimos cinco resultados de Borregos Monterrey

7 de noviembre: Águilas Blancas IPN 7-21 Borregos Monterrey.

Águilas Blancas IPN 7-21 Borregos Monterrey. 3 de noviembre: Auténticos Tigres 34-31 Borregos Monterrey.

Auténticos Tigres 34-31 Borregos Monterrey. 30 de octubre: Borregos Monterrey 51-7 Aztecas UDLAP.

Borregos Monterrey 51-7 Aztecas UDLAP. 23 de octubre: Borregos Monterrey 59-0 Leones Anáhuac Cancún.

Borregos Monterrey 59-0 Leones Anáhuac Cancún. 17 de octubre: Burros Blancos IPN 21-44 Borregos Monterrey.

Por su parte, Borregos CEM llega con cuatro victorias consecutivas, después de superar a Aztecas UDLAP, Linces UVM, Borregos Guadalajara y Zorros CETYS. El conjunto mexiquense descansó durante la última semana de la temporada regular, por lo que su partido más reciente fue el 30 de octubre.

Últimos cinco resultados de Borregos CEM

30 de octubre: Borregos CEM 49-21 Zorros CETYS.

Borregos CEM 49-21 Zorros CETYS. 23 de octubre: Borregos Guadalajara 14-45 Borregos CEM.

Borregos Guadalajara 14-45 Borregos CEM. 16 de octubre: Borregos CEM 49-29 Linces UVM.

Borregos CEM 49-29 Linces UVM. 9 de octubre: Borregos CEM 21-14 Aztecas UDLAP.

Borregos CEM 21-14 Aztecas UDLAP. 3 de octubre: Borregos CEM 28-34 Pumas CU.

Las estadísticas muestran dos escenarios distintos para esta eliminatoria: Monterrey terminó la temporada regular con la ofensiva de mayor producción de puntos de la conferencia, mientras que CEM consiguió cuatro triunfos consecutivos para asegurar su presencia en los playoffs.

El partido del viernes 13 de noviembre definirá cuál de los dos representantes del Tecnológico de Monterrey continuará en la pelea por el campeonato de la ONEFA 2026.