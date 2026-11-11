Posibles alineaciones de Colombia vs Chile, amistoso FIFA 2026

Descubre cómo y dónde ver el próximo partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile en el Pascual Guerrero.

Alineaciones Colombia vs Chile | Claro Sports

Restan un par de días para que la Selección Colombia juegue su primer amistoso contra Chile de este doblete de la fecha FIFA de noviembre, el cual es en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Seguramente la idea de Néstor Lorenzo es seguir afianzando la idea de juego y continuar evaluando a los nuevos futbolistas para el cambio generacional que se está dando en el equipo.

Posible alineación de Colombia para el amistoso FIFA 2026

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

Posible alineación de Chile para el amistoso FIFA 2026

Así formaría Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio y Gonzalo Tapia. D.T.: Nicolás Córdova.

¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Chile por el juego amistoso FIFA 2026?

El partido entre la selección colombiana y la chilena, que será este viernes 13 de noviembre, comenzará a partir de las 7:00 p.m. en el Pascual Guerrero. Hay varias opciones para ver el compromiso, pues por señal abierta se puede observar por Caracol o RCN. También el YouTube del Gol Caracol es otra alternativa y por la app del Canal RCN.

Últimos cinco partidos de Colombia

06.10.2026 | Colombia 2-0 Perú | Amistoso FIFA.

02.10.2026 | Colombia 0-1 Paraguay | Amistoso FIFA.

26.09.2026 | México 1-1 Colombia | Amistoso FIFA.

07.07.2026 | Suiza 0-0 (4-3) Colombia | Mundial 2026.

03.07.2026 | Colombia 1-0 Ghana | Mundial 2026.

Últimos cinco partidos de Chile

06.10.2026 | México 0-2 Chile.

29.09.2026 | Estados Unidos 4-2 Chile.

26.09.2026 | Canadá 1-0 Chile.

09.06.2026 | República Democrática del Congo 1-2 Chile.

06.06.2026 | Portugal 2-1 Chile.

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