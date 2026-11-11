Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy 11 de noviembre? Azules o Rojos

Rojos y Azules continúan su lucha por la permanencia en Exatlón México 2026; conoce el horario, dónde ver en vivo y qué equipo parte como favorito

Exatlón México ya la Batalla por la Supervivencia. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este miércoles 11 de noviembre con la rivalidad entre los equipos Rojo y Azul, en una semana que puede definir el futuro de varios participantes. La décima temporada del reality deportivo de TV Azteca atraviesa su semana 12 y las competencias cobran importancia ante la posibilidad de que nuevos atletas tengan que enfrentarse al Duelo de Eliminación.

Los Rojos llegan con una racha de victorias que les ha permitido conservar la Villa 360 y superar a sus rivales en las Batallas por la Supervivencia. En contraste, los Azules buscan cambiar sus resultados después de perder a Paulina Menchaca el domingo 8 de noviembre, una eliminación que redujo el número de integrantes del equipo.

La disputa por la permanencia representa uno de los momentos de mayor tensión del programa, pues cada victoria puede evitar que un competidor quede en riesgo de abandonar Exatlón México. ¿Quién conseguirá imponerse este miércoles 11 de noviembre? A continuación, te contamos los horarios, las reglas de la competencia y los resultados más recientes.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 11 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comienza este miércoles 11 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Los seguidores también pueden consultar la transmisión y los contenidos del programa en las plataformas digitales oficiales de TV Azteca y Disney+.

La décima temporada mantiene su horario de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos inicia a las 18:00 horas. Antonio Rosique continúa como conductor, encargado de presentar los circuitos, anunciar los resultados y explicar las recompensas que obtienen los participantes.

¿Quién gana la serie por la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este miércoles 11 de noviembre, no existe un ganador confirmado de la Batalla por la Supervivencia de Exatlón México 2026, por lo que será necesario esperar la transmisión para conocer las competencias y sus resultados.

Los antecedentes favorecen al equipo Rojo, que ganó las tres Batallas por la Supervivencia de la semana 11. Esa serie de derrotas dejó a los Azules en riesgo de eliminación y terminó con la salida de Paulina Menchaca el domingo 8 de noviembre. Los Rojos también conservaron la Villa 360 el lunes 9, después de imponerse por marcador de 8-6.

Aunque los resultados recientes colocan a los Rojos como favoritos, ninguno de los dos equipos puede darse como vencedor de la jornada de este miércoles. Los Azules tendrán que mejorar sus resultados si quieren evitar otra semana con integrantes expuestos al Duelo de Eliminación.

¿Qué es el duelo de la Batalla por la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es una competencia que determina qué participantes quedan expuestos al proceso de eliminación de Exatlón México. Los equipos Rojo y Azul se enfrentan en circuitos que combinan obstáculos físicos, velocidad, coordinación y pruebas de precisión, con el objetivo de conseguir los puntos necesarios para ganar.

El beneficio para el equipo vencedor es proteger a sus integrantes del riesgo de eliminación correspondiente a esa batalla. En cambio, el conjunto derrotado debe afrontar las consecuencias de la prueba, que pueden llevar a uno de sus atletas al enfrentamiento por la permanencia.

La dinámica adquiere importancia conforme avanza la temporada, pues los resultados de las Batallas por la Supervivencia influyen en la composición del Duelo de Eliminación del domingo. El equipo que acumula derrotas corre el riesgo de perder integrantes, como ocurrió con los Azules durante la semana anterior.

¿Quién ganó la Batalla Colosal del 10 de noviembre?

El equipo Rojo ganó la Batalla Colosal de Exatlón México el martes 10 de noviembre de 2026, resultado que le permitió extender su racha de victorias durante la semana 12. Los escarlatas superaron nuevamente a los Azules y consiguieron una recompensa adicional dentro del reality deportivo.

La jornada también incluyó la competencia por la Medalla Varonil, mientras que los Azules enfrentaron las consecuencias de sus derrotas anteriores. Doris del Moral reconoció las dificultades del equipo, que no consiguió aprovechar el impulso de haber ganado el Juego por la Ventaja del lunes.

La Batalla Colosal entrega premios que pueden incluir actividades recreativas fuera de las instalaciones del programa, como visitas al cine, conciertos, boliche o carreras de go-karts. Sin embargo, el premio específico correspondiente al 10 de noviembre no quedó detallado en la información consultada.