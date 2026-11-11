La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea hoy 11 de noviembre

La Asamblea de La Granja VIP 2026 definirá nuevos nominados este miércoles 11 de noviembre. Conoce quiénes podrían estar en riesgo de eliminación

Aquí los nominados de la Granja VIP | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 vivirá una nueva Asamblea de Nominación este miércoles 11 de noviembre, cuando los participantes deberán enfrentarse cara a cara para decidir quiénes se sumarán a la lista de famosos en riesgo de eliminación. La décima semana del reality show llega marcada por las diferencias entre los equipos y las estrategias que podrían modificar el rumbo de la competencia.

Después de la eliminación de Fernando Lozada y la salida voluntaria de Natalia Alcocer, solo nueve granjeros permanecen en el programa. Dos de ellos ya tienen asegurado un lugar en la tabla de nominados, mientras que otros participantes aparecen entre los posibles candidatos para recibir votos durante la Asamblea.

La tensión también aumenta por los movimientos de La Resistencia y Los Disfuncionales, cuyos integrantes buscan asegurar su permanencia rumbo a la próxima Gala de Eliminación, programada para el domingo 15 de noviembre.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Ivonne Montero y Kevyn ‘Bicolor’ Contreras son los dos nominados confirmados de la décima semana de La Granja VIP 2026. La actriz recibió la nominación directa mediante el Legado de Fernando Lozada, mientras que Bicolor quedó en riesgo después de perder el Duelo de Nominación del martes 10 de noviembre frente a Rafael Mercadante.

Sin embargo, la Asamblea de este miércoles todavía podría sumar nuevos nombres a la tabla. Entre los participantes que podrían recibir votos aparecen Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita; Mario ‘Mono’ Osuna y Julio Camejo, aunque ninguno de ellos tiene confirmada una nominación para esta noche.

La Bebeshita se encuentra bajo la atención de sus compañeros después de las diferencias que surgieron dentro de La Resistencia por su relación con Bicolor. Incluso, Rafael Mercadante planteó una estrategia para buscar su salida, aunque posteriormente los integrantes de su equipo consiguieron reconciliarse. Por su parte, Mono Osuna y Julio Camejo han protagonizado enfrentamientos y recibido nominaciones durante las semanas anteriores.

Estas posibilidades son únicamente pronósticos, no filtraciones confirmadas. Los portales de seguimiento no oficial consultados, como Mistical, todavía no registran los votos de la Asamblea del 11 de noviembre, por lo que no existe una lista anticipada que permita asegurar quiénes serán los siguientes nominados.

Una participante que no corre peligro esta semana es Manelyk González, quien obtuvo el puesto de Capataz y cuenta con inmunidad. Además, Kunno dispone de un poder especial que podría utilizar durante el Viernes de Traición, situación que añade otra posibilidad de cambio a la tabla antes de la eliminación.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

Los seguidores de La Granja VIP podrán participar en las votaciones para apoyar a los famosos que se encuentren en riesgo de abandonar la competencia. El proceso es gratuito y se realiza mediante los canales oficiales de TV Azteca, una vez que se habilita la votación de salvación. Para votar por un participante, los espectadores deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial lagranjavip.tv/vota. Localizar la sección de votaciones de La Granja VIP. Revisar los nombres de los granjeros nominados. Seleccionar al participante que desean salvar. Distribuir los votos disponibles y confirmar su elección.

Cada usuario dispone inicialmente de 10 votos, que puede asignar a un solo participante o repartir entre varios. También es posible obtener oportunidades adicionales mediante el inicio de sesión en el portal. Otra alternativa es descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, localizar el banner de votaciones del reality y seleccionar al granjero favorito.

Es importante distinguir esta dinámica de la votación del Martes de Duelo, pues en aquella el público elige a un participante para competir en una prueba, mientras que los votos de salvación sirven para respaldar a los nominados y evitar su eliminación.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP 2026 se transmitirá este miércoles 11 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Los espectadores también podrán seguir la transmisión por internet mediante el sitio oficial de TV Azteca.

Las galas del programa se emiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que los domingos la Gala de Eliminación comienza a las 20:00 horas. Durante la semana se desarrollan diferentes dinámicas, entre ellas la elección del Capataz, el Duelo, la Asamblea, la Salvación y la Traición.

Para quienes prefieren seguir el programa por streaming, Disney+ ofrece acceso a La Granja VIP y a la experiencia de transmisión 24/7, mediante una suscripción compatible con el servicio. Esta opción permite conocer lo que ocurre entre los participantes más allá de las galas televisadas.

La próxima eliminación está prevista para el domingo 15 de noviembre, cuando el público decidirá qué participante deberá abandonar La Granja VIP 2026.