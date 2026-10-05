Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 5 de octubre? Azules o Rojos

Pablo quedó eliminado en Exatlón México, una baja sensible para el Equipo Rojo pese a tener ventaja durante casi toda la sexta semana del reality show

¿Quién será el nuevo eliminado de Exatlón México? | X:@ExatlonMx

La séptima semana de Exatlón México 2026 arranca con los equipos Rojos y Azules listos para dejar atrás lo ocurrido en los últimos días y volver a pelear por una nueva ventaja. Tras la eliminación de Pablo Franco, el conjunto escarlata enfrenta el reto de recuperar terreno, mientras los Celestes buscan aprovechar el impulso de su victoria para tomar el control de la competencia. Con la Villa 360 como uno de los primeros grandes objetivos, ambos equipos tendrán que demostrar desde este lunes quién llega con mayor fuerza a una semana que promete nuevos duelos, presión y emociones en las playas de República Dominicana.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy lunes 5 de octubre y dónde ver en vivo?

La emoción de Exatlón México continúa esta semana con nuevos desafíos y duelos que pondrán a prueba a los equipos en las playas de República Dominicana. Los seguidores del reality pueden disfrutar de las transmisiones de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, mientras que el Domingo de Eliminación comienza a las 6:00 de la tarde, por Azteca UNO. Además, los episodios también pueden seguirse a través de las plataformas digitales de TV Azteca, por lo que hay más de una opción para no perder detalle de lo que ocurre dentro de la competencia.

Y si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en Exatlón México, desde los resultados de las pruebas y los movimientos de los equipos hasta las noticias de sus atletas y los momentos que generan conversación entre los fans, Claro Sports tiene la cobertura que necesitas. Sigue toda la información relevante del reality, las últimas novedades y lo más destacado de cada jornada para vivir la competencia dentro y fuera de los circuitos.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 del 5 de octubre de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

La séptima semana de Exatlón México arranca con una incógnita que todavía no tiene respuesta: ¿qué equipo se quedará con la Villa 360? A diferencia de jornadas anteriores, los spoilers no han revelado al ganador, por lo que la competencia mantiene el suspenso. El Equipo Rojo llega con la necesidad de sacudirse el golpe de los últimos días, pues aunque mostró un mejor rendimiento, ese esfuerzo no bastó para evitar la salida de uno de sus elementos más importantes. Los escarlatas ahora deben recuperar terreno y confianza, mientras que los celestes buscan recuperar la ventaja que les permita afrontar los próximos Duelos de Eliminación con menos presión y sin llegar con los nervios al límite.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 del 5 de octubre y qué beneficios obtienen los ganadores?

Ganar la Villa 360 en Exatlón México es uno de los premios más importantes de la competencia, y no solo por la comodidad. El equipo que consigue este beneficio tiene acceso a habitaciones con camas individuales, aire acondicionado, baños con agua caliente y cocina equipada. Además, cuenta con una alberca privada y un gimnasio para recuperarse después de las exigentes pruebas. Todo esto marca una diferencia importante frente a la Barraca, donde las condiciones son mucho más sencillas.

Pero la Villa 360 también puede darle al equipo ganador una ventaja para el resto de la semana. Un mejor descanso y una buena recuperación física pueden hacer la diferencia cuando llegan las siguientes competencias, sobre todo después del desgaste de los circuitos. Mientras un grupo puede acumular cansancio por las condiciones de la Barraca, el otro tiene un espacio que le permite recuperar fuerzas y llegar en mejores condiciones a los nuevos desafíos.

¿Quién ganó el Duelo de Eliminación del día 4 de octubre?

El Duelo de Eliminación del domingo 4 de octubre terminó con buenas noticias para el Equipo Azul y un duro golpe para los Rojos. Después de una semana en la que los azules tuvieron más de un motivo para preocuparse, Hugo Espinoza apareció en el momento decisivo y consiguió imponerse a Pablo Franco, representante del conjunto escarlata. La batalla reunió a tres atletas Rojos y dos Azules, pero solo uno podía salir con el boleto para continuar en Exatlón México 2026.

La definición tuvo todos los ingredientes de una noche de eliminación: presión, vidas al límite y un último intento que podía cambiarlo todo. Hugo consiguió dejar a Pablo con una sola vida y ambos llegaron a una prueba definitiva, pero el integrante azul encontró la fórmula para salir adelante. Con ese triunfo, Espinoza no solo aseguró su lugar en la competencia, sino que también le dio al Equipo Azul una victoria con sabor especial, mientras el conjunto Rojo tuvo que despedir a uno de sus elementos.

¿Quién fue el último atleta eliminado y a qué equipo pertenecía?

La noche terminó con una despedida que dejó al Equipo Rojo con una silla vacía. Pablo Franco, exbeisbolista profesional y uno de los representantes del conjunto escarlata, se convirtió en el sexto eliminado de Exatlón México 2026 tras caer ante Hugo Espinoza en un duelo que llevó la tensión hasta el último instante. Pablo resistió cuanto pudo, pero la prueba definitiva terminó por sentenciar su aventura dentro del reality deportivo.

Más allá del resultado, la salida de Pablo tuvo uno de los momentos más emotivos de la noche. Frente a Antonio Rosique, el atleta no pudo contener las lágrimas y aseguró que cumplió la promesa de dejarlo todo en la competencia. También dedicó sus esfuerzos a su madre, a quien reconoció por haberlo acompañado desde sus primeros pasos en el béisbol. Así, entre abrazos y palabras de gratitud, Franco cerró su etapa en Exatlón México y dejó a los Rojos con un integrante menos para el resto de la aventura.