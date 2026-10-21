Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia y la Medalla Varonil hoy 21 de octubre? Azules o Rojos

La novena semana continúa con dos pruebas clave: una competencia individual por una vida extra y el primer duelo

Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este miércoles 21 de octubre con una jornada que tendrá como pruebas principales la Medalla Varonil y la primera Batalla por la Supervivencia de la semana. Rojos y Azules llegan a este episodio después de varios movimientos dentro de sus equipos y con la eliminación del domingo como uno de los puntos centrales de la competencia.

Los Azules afrontan la jornada después de ganar la Villa 360 y la Batalla Colosal, mientras que dentro de ambos equipos han surgido tensiones relacionadas con el rendimiento individual. En el conjunto celeste, uno de los focos está sobre Gina y su aportación de puntos, mientras que entre los Rojos ha llamado la atención Daniel Ávila, quien pese a su reciente ingreso ya ha enfrentado en varias ocasiones a Alexis ‘Hirochi’ Vargas, vigente campeón de Exatlón.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy miércoles 21 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este miércoles a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. El programa podrá seguirse por la señal de Azteca UNO, además de las opciones digitales de TV Azteca en Vivo y Disney+. El episodio incluirá tanto la competencia por la Medalla Varonil como el primer enfrentamiento de la Serie por la Supervivencia.

La transmisión también puede seguirse mediante la página de Azteca Uno y la aplicación de TV Azteca en dispositivos móviles. La jornada será una de las primeras que comenzará a definir qué integrantes podrían quedar expuestos rumbo al Duelo de Eliminación del domingo.

¿Quién gana la Batalla por la Supervivencia y la Medalla Varonil de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Antes de la transmisión no existe un resultado confirmado de la Batalla por la Supervivencia ni de la Medalla Varonil de este miércoles. Los Azules llegan con dos victorias consecutivas por equipos después de conquistar la Villa 360 y superar 8-5 a los Rojos en la Batalla Colosal, pero ese antecedente no determina el resultado de las pruebas de esta jornada.

La Medalla Varonil será una competencia individual entre los hombres de ambos conjuntos y entregará una vida extra a su ganador. En la Batalla por la Supervivencia, en cambio, el resultado será colectivo y tendrá consecuencias directas para el proceso de eliminación. Entre los nombres que han tenido protagonismo aparecen Alexis por los Azules y Daniel por los Rojos, quienes ya se han enfrentado durante la semana.

¿Qué es la Batalla por la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia determina qué atletas avanzarán hacia el Duelo de Eliminación de Exatlón México. Cada derrota coloca a integrantes del equipo perdedor en la ruta hacia esa instancia, mientras que el conjunto ganador protege a sus atletas del riesgo correspondiente a esa batalla. Ganar un solo enfrentamiento, sin embargo, no garantiza que todo el equipo quede a salvo durante el resto de la semana, ya que todavía deben disputarse más pruebas de Supervivencia.

¿Quién ganó la Batalla Colosal?

El equipo Azul ganó la Batalla Colosal del martes 20 de octubre por marcador de 8-5 frente al conjunto Rojo. David abrió la cuenta para los celestes, mientras Emilio y Daniel respondieron por los escarlatas. Posteriormente, Tanya, Andrea y Fernando participaron en la recuperación azul hasta que Katia dejó a su equipo en match point.

Christian consiguió el punto definitivo para establecer el 8-5 y confirmar otra victoria de los Azules durante la novena semana. El resultado se sumó al triunfo obtenido el lunes en la Villa 360 y dejó al conjunto celeste con dos resultados consecutivos antes de afrontar este miércoles la Medalla Varonil y la primera Batalla por la Supervivencia.