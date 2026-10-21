La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea 21 de octubre

La Granja VIP 2026 define nuevos nominados este 21 de octubre. Fernando Lozada y Manelyk están en riesgo. Conoce los posibles candidatos, cómo votar y dónde ver la Asamblea

Fernando está en roesgo de nominación | @lagranjavipmx

La séptima semana de La Granja VIP 2026 entra en una etapa decisiva este miércoles 21 de octubre, cuando los participantes vuelvan a enfrentarse en la Asamblea de nominación. Las alianzas, las diferencias personales y las estrategias de los equipos marcarán una nueva votación cara a cara, de la que saldrán otros famosos que podrían quedar en riesgo de eliminación.

La lista de nominados comenzó a formarse el lunes 19 de octubre, cuando Fernando Lozada se convirtió en el primer participante en peligro de abandonar el reality show. Su nombre fue elegido por Pimpinela Escarlata, sexto eliminado de la temporada, quien utilizó el beneficio conocido como El Legado para enviarlo directamente a la tabla de nominaciones.

El martes 20 de octubre se definió a la segunda nominada después de un enfrentamiento entre Manelyk González y Azalia Ojeda, quienes participaron en el Duelo de Nominación. Aunque ambas han mantenido una alianza durante la competencia, tuvieron que enfrentarse en un circuito de habilidades. Azalia consiguió la victoria y Manelyk quedó nominada, por lo que ahora deberá buscar una oportunidad para evitar la eliminación.

Con Fernando y Manelyk entre los participantes en riesgo, la Asamblea del miércoles 21 de octubre podría modificar las estrategias de los dos bandos. Las diferencias entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, así como las tensiones de Fernando Lozada con Niurka Marcos, son algunos de los antecedentes que podrían influir en las próximas decisiones.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta la mañana de este miércoles 21 de octubre, los dos granjeros confirmados en la tabla de nominaciones son Fernando Lozada y Manelyk González. Sin embargo, todavía falta conocer los nombres que se incorporarán después de la Asamblea. Durante esta dinámica, los concursantes deberán emitir sus votos frente a sus compañeros y explicar los motivos de sus elecciones.

Entre los posibles candidatos destaca Niurka Marcos, después de que Fernando Lozada reconociera que contempla nominarla. El participante explicó que le incomodan los constantes consejos de la actriz sobre la necesidad de integrarse a un equipo. En una conversación con Azalia Ojeda, Fernando también mencionó a Natalia Alcocer como otra de sus posibles opciones para la votación.

Otro nombre que podría recibir votos es Rafael Mercadante, debido a las diferencias que mantiene con algunos participantes. Fernando Lozada lo incluyó entre sus posibles candidatos después de que el conductor lo señalara por una supuesta trampa. Además, la discusión entre Mercadante y Azalia Ojeda durante la jornada del martes evidenció que las tensiones entre ambos continúan.

Por ahora, Niurka Marcos, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante son posibles candidatos, pero ninguno tiene asegurada su nominación en la Asamblea. Los resultados dependerán de los votos de los concursantes y de las reglas o ventajas especiales que puedan intervenir en la dinámica. La lista tampoco será necesariamente definitiva, pues todavía faltarán las pruebas de Salvación del jueves 22 y la Traición del viernes 23 de octubre.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público tiene la oportunidad de participar en las votaciones de La Granja VIP 2026 para ayudar a sus participantes favoritos a permanecer en la competencia. TV Azteca habilitó una plataforma oficial que permite distribuir 10 votos entre los nominados, con la posibilidad de conseguir otros 10 adicionales al completar el procedimiento establecido.

Para apoyar a un participante cuando esté habilitada la votación de salvación, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial lagranjavip.tv/vota o accede a la aplicación TV Azteca En Vivo. Busca el apartado de votaciones de La Granja VIP 2026. Selecciona al participante que quieres salvar de la eliminación. Distribuye tus 10 votos entre uno o varios de los granjeros nominados. Confirma y envía tu votación. Para obtener otros 10 votos, sigue las instrucciones de la plataforma, que pueden incluir registrar un correo electrónico y visualizar un video. Una vez habilitados los votos adicionales, repártelos y confirma nuevamente tu elección.

Cada espectador puede alcanzar hasta 20 votos mediante este mecanismo, siempre que complete los requisitos para desbloquear los adicionales. Es importante comprobar que la votación corresponda a la dinámica de salvación, ya que el programa también permite participar en decisiones relacionadas con los duelos y las actividades semanales.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP 2026 se transmitirá este miércoles 21 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca Uno. Los espectadores también pueden seguir las galas mediante el sitio oficial de TV Azteca, la aplicación TV Azteca En Vivo y la plataforma de streaming Disney+, que ofrece contenido del reality y acceso a las cámaras durante las 24 horas, de acuerdo con la disponibilidad de la suscripción.

Las galas de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas, mientras que la eliminación del domingo 25 de octubre está programada para las 20:00 horas. Durante esa última emisión, los participantes que permanezcan nominados después de la Salvación y la Traición conocerán la decisión del público. Uno de ellos tendrá que abandonar la competencia y se convertirá en el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026.