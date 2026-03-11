Achuapa empieza a mirar hacia abajo: la zona roja se acerca

En las últimas presentaciones el equipo no pudo sostener el mismo ritmo de resultados y se redujo la diferencia con los del fondo.

Achuapa necesita sumar para la permanencia | Facebook: Achuapa

Deportivo Achuapa atraviesa una etapa de ajustes en la temporada luego de los resultados registrados en las últimas jornadas de la Liga Nacional de Guatemala. La caída más reciente provocó movimientos en la tabla acumulada y acercó al equipo al grupo que pelea por mantenerse fuera de la zona de descenso.

El conjunto dirigido por el mexicano Rafael Loredo había mostrado un inicio competitivo en el Torneo Clausura 2026. Durante varias fechas logró sumar puntos con regularidad y se mantuvo cerca de los primeros lugares del campeonato, situación que cambió con el paso de las jornadas.

En las últimas presentaciones el equipo no pudo sostener el mismo ritmo de resultados. Esa racha influyó directamente en la clasificación general, donde ahora la diferencia con los clubes que están en el fondo se redujo.

La tabla anual aprieta la lucha por la permanencia

En la tabla acumulada, Achuapa se ubica actualmente en la novena posición con 40 puntos. Esa ubicación lo mantiene fuera de los puestos de descenso, aunque el margen sobre sus perseguidores es menor en comparación con semanas anteriores.

Detrás aparece Mictlán en el décimo lugar con 36 unidades. Más abajo se encuentran Guastatoya y Marquense, ambos con 35 puntos, ocupando las posiciones más comprometidas de la clasificación anual.

Los resultados del último fin de semana influyeron en este escenario. La derrota de Achuapa frente a Comunicaciones coincidió con triunfos importantes de Marquense y Mictlán, lo que redujo la diferencia entre varios equipos en la parte baja de la tabla.

La situación todavía podría modificarse en los próximos días. Mictlán tiene programado un encuentro frente a Aurora en el estadio La Asunción, resultado que podría acercarlo aún más al noveno lugar que ocupa el conjunto cebollero.

En este contexto, Achuapa tendrá días de preparación antes de su siguiente compromiso en el campeonato. El equipo utilizará la semana para ajustar aspectos del juego y buscar recuperar puntos en la clasificación.

El próximo desafío será ante Deportivo Marquense el domingo a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel. El partido tendrá impacto directo en la tabla acumulada, ya que enfrentará a dos equipos que buscan sumar para alejarse de los puestos de descenso.

