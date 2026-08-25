La Casa de los Famosos México 2026: la polémica reacción de Eduin Caz al enterarse que Ese Pérez está en el Exilio

El vocalista de Grupo Firme mostró su apoyo al influencer después de que el público lo eligiera como uno de los “muebles” de la casa

La reacción de Eduin Caz tras el exilio | @LaCasaFamososMx / @eduincaz

La Casa de los Famosos México 2026 vivió un nuevo giro con la llegada del Exilio, una dinámica que llevó a tres habitantes fuera de la casa principal después de una votación del público. Entre los seleccionados apareció Ese Pérez, situación que generó una reacción de su amigo Eduin Caz, quien expresó su inconformidad por el momento en que ocurrió la decisión, ya que coincidió con el cumpleaños del creador de contenido.

Eduin Caz, Ese Pérez y el Exilio: ¿Qué está pasando hoy en La Casa de los Famosos México?

A través de sus historias de Instagram, el cantante de Grupo Firme compartió un mensaje relacionado con la situación de Ese Pérez dentro del reality. “No tenían que hacer lo que hicieron en su cumpleaños, pero si así es el juego, juguemos”, escribió Eduin Caz, quien ha mostrado apoyo al participante durante su estancia en la competencia.

Ese Pérez fue enviado al Exilio junto con Yanet García y Luis Chaparro después de la dinámica conocida como “La Mudanza”, en la que el público votó por los habitantes considerados como los “muebles” de la temporada. La elección generó distintas reacciones dentro y fuera del programa, debido a que algunos seguidores consideran que los participantes seleccionados sí han tenido momentos relevantes durante la convivencia.

La amistad entre Eduin Caz y Ese Pérez se dio a conocer antes del ingreso del influencer al reality. Dentro de la casa, Ese ha contado que la relación comenzó cuando etiquetó al cantante en redes sociales y posteriormente recibió una invitación a uno de sus conciertos. Desde entonces, ambos han mantenido una cercanía que incluye acompañamiento en presentaciones y otros proyectos.

Eduin Caz y su reacción en Instagram | @eduincaz

¿Qué es el Exilio en La Casa de los Famosos México y quiénes están ahí hoy 25 de agosto?

El Exilio es una dinámica implementada en esta temporada que modifica temporalmente la convivencia de algunos habitantes. Después de la votación del público, Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro fueron enviados a este espacio, donde deberán continuar su participación bajo condiciones diferentes a las de la casa principal.

La elección estuvo relacionada con la votación para identificar al habitante considerado como el “mueble” del reality. Hasta el momento, la producción no ha detallado cuáles serán todas las consecuencias de esta dinámica ni cuánto tiempo permanecerán los participantes en el Exilio. Cabe recordar que este sitio ya era conocido, debido a que en las primeras semanas Mariana Ochoa y Ximena Herrera, las dos primeras eliminadas, compitieron por un sitio de vuelta al programa.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026? Canales de TV y streaming

La Casa de los Famosos México 2026 se puede seguir en vivo a través de ViX Premium, con una transmisión 24/7 de la convivencia entre los habitantes de la casa. Los usuarios pueden acceder a la señal en directo para seguir de cerca las conversaciones, estrategias, conflictos y momentos que ocurren fuera de las galas principales.

Además, las galas del reality se transmiten por Las Estrellas. Estas galas incluyen las noches de nominación, eliminación y los momentos más importantes de cada semana. La cobertura también cuenta con contenidos especiales y resúmenes disponibles en las plataformas digitales oficiales del programa, tanto en su canal de Youtube como en sus redes sociales con los clips de los momentos más virales.

La Casa de los Famosos México 2026: lista de eliminados, al momento

Hasta el momento, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México suma cuatro habitantes eliminados. La lista comenzó con Fede Vigevani (infiltrado), Ximena Herrera y Arantza Ruiz, mientras que el cuarto eliminado fue Moisés Peñaloza, quien dejó la competencia durante la gala del domingo 23 de agosto. Es importante recordar que Mariana Ochoa había sido la primera eliminada; sin embargo regresó gracias a la votación del público y a la dinámica antes mencionada con Ximena Herrera en el Exilio.

Fede Vigevani (infiltrado) Ximena Herrera Arantza Ruiz Moisés Peñaloza

Mariana Ochoa regresa a la Casa de los Famosos. | @LaCasaFamososMx

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