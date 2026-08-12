La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién regresa hoy martes 11 de agosto del exilio?

Ximena Herrera y Mariana Ochoa se encuentran a la espera de la decisión del público para saber si regresan a la casa o quedan eliminadas del reality definitivamente

Una habitante regresará a la casa este martes | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 vivirá este martes 11 de agosto uno de los movimientos que puede cambiar la competencia. Mariana Ochoa y Ximena Herrera permanecen en El Exilio y el público decidirá cuál de las dos vuelve a la casa, después de que ambas quedaran eliminadas en momentos distintos de la temporada.

La atención también se centró en la ex integrante de OV7 luego de que La Jefa le llamara la atención por hablar sobre situaciones ocurridas fuera del reality durante una conversación con Ximena. Sin embargo, ese episodio no significó su salida de la dinámica y continúa con posibilidades de regresar.

¿Qué habitante es el que regresa a la Casa de los Famosos México, hoy 11 de agosto?

Hasta el momento, la producción no ha confirmado oficialmente cuál de las dos participantes regresará. Mariana Ochoa y Ximena Herrera continúan dentro de El Exilio y será la votación del público la que determine quién recibe una segunda oportunidad.

La llamada de atención a Mariana ocurrió cuando comenzó a compartir información relacionada con el exterior. La Jefa detuvo la conversación y recordó que las participantes no pueden revelar datos que puedan modificar el desarrollo del juego dentro de la casa.

Mariana y Ximena ofrecieron una disculpa y continuaron en la dinámica. Por ello, Mariana no quedó descalificada ni perdió su derecho a competir por el regreso, sin embargo la llamada de atención podría influir en la votación de los fans.

La noche también tendrá otro movimiento: Fede Vigevani dejará la casa después de cumplir su función como habitante infiltrado y cómplice del público. Su participación tenía una duración determinada desde el inicio de la temporada.

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¿Cómo votar por Mariana Ochoa o por Ximena Herrera en El Exilio?

Los seguidores de Mariana Ochoa y Ximena Herrera pueden votar a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México, en la sección “Vota”, para decidir cuál de las dos participantes abandona El Exilio y regresa a la competencia. La dinámica funciona de manera similar a las votaciones de eliminación y los suscriptores de ViX Premium cuentan con hasta 10 votos.

Este lunes, la votación abre durante la pregala conducida por Wendy Guevara y Margaleff y cierra en la postgala. El martes 11 de agosto, día en que se conocerá a la participante que vuelve a la casa, las votaciones se habilitarán nuevamente desde la pregala y permanecerán disponibles hasta que Odalys Ramírez y Diego de Erice anuncien su cierre durante la gala.

¿A qué hora y dónde ver en vivo las galas de La Casa de los Famosos México 2026?

Las galas diarias de La Casa de los Famosos México 2026 se transmiten de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5, por lo que durante la emisión de este martes se espera conocer quién regresa desde El Exilio.

Las Galas de Eliminación se realizan los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas. Además, ViX ofrece contenido del programa y acceso a las cámaras en vivo durante las 24 horas.

La decisión entre Mariana Ochoa y Ximena Herrera quedará así en manos del público. Una de ellas volverá a integrarse al juego mientras la otra cerrará su participación, en una dinámica que permitirá a una concursante eliminada recuperar su lugar dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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