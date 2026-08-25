Siete curiosidades de la historia grande de Comunicaciones

El club viene de cumplir 77 años el pasado 16 de agosto.

Contreras, el último ídolo del club. (Comu IG)

Comunicaciones es uno de los clubes más grandes de Guatemala y, sin lugar a dudas, una de las instituciones de mayor peso en la historia del fútbol centroamericano. Desde su fundación, el 16 de agosto de 1949, los ‘cremas’ construyeron una identidad propia que trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del fútbol de la región. Sus títulos, sus grandes equipos, sus futbolistas históricos y, especialmente, su enorme cantidad de aficionados, forman parte de una historia que explica por qué la institución ocupa un lugar privilegiado dentro del fútbol guatemalteco.

A lo largo de sus 77 años de existencia, Comunicaciones fue protagonista de numerosas conquistas tanto a nivel nacional como internacional. Como ocurre con las instituciones que tienen una trayectoria tan extensa, detrás de los trofeos también existen historias, curiosidades y episodios particulares que ayudan a comprender la dimensión de un club que durante décadas estuvo acostumbrado a pelear por los títulos y a ser uno de los grandes animadores de cada competencia que disputaba.

Es por eso que, en el marco de un nuevo aniversario de su fundación, resulta interesante repasar algunas de las principales curiosidades y datos que tienen a Comunicaciones como protagonista. Una celebración que encuentra al club atravesando un momento muy diferente al que marca su historia, ya que los ‘cremas’ llevan varios años alejados de los primeros planos y buscan recuperar el protagonismo que supieron tener durante buena parte de su existencia.

El contraste entre la grandeza histórica y el presente es evidente. Comunicaciones no solo acumula una extensa lista de títulos, sino que durante muchos años fue prácticamente una presencia habitual en las definiciones del fútbol guatemalteco. Sin embargo, actualmente atraviesa una etapa de reconstrucción. El equipo llegó a pelear por la permanencia durante el último año y, además, ya acumula tres años sin conquistar un campeonato y varios torneos sin disputar una final, una situación poco habitual para una institución acostumbrada a competir por los grandes objetivos.

Siete curiosidades de Comunicaciones

El único club de Guatemala y Centroamérica que enfrentó en amistosos al Real Madrid, Boca Juniors y al Santos de Pelé.

Nunca descendió, por lo que lleva 77 años ininterrumpidos en la máxima categoría.

Fue seleccionado como el mejor club de Guatemala y el segundo mejor de Centroamérica del Siglo 20, por la Federación Internacional de Historias y Estadísticas de Fútbol.

Es el único club de Guatemala en haber ganado seis torneos cortos de liga consecutivos

El único club de Guatemala en haber ganados tres torneos largos seguidos.

Es el club que más puntos ha conseguido en un solo torneo, con 51 en el Apertura 2000.

El invicto más grande, con 43 partidos sin derrotas entre 1976 y 1977

En el ámbito nacional, los ‘cremas’ conquistaron 32 títulos de Liga Nacional, ocho Copas de Guatemala y diez Campeón de Campeones, números que los convierten en uno de los clubes más laureados de la historia del país. Durante décadas fueron los máximos ganadores del fútbol guatemalteco y protagonizaron una histórica disputa con Municipal, su clásico rival y principal competidor por la supremacía nacional. Actualmente, tras el último campeonato obtenido por los ‘escarlatas’, Comunicaciones se encuentra un título por debajo en la tabla de máximos campeones de Liga.

Pero la grandeza de Comunicaciones no se explica únicamente por sus conquistas dentro de Guatemala. A nivel internacional, la institución también consiguió escribir páginas importantes en la historia del fútbol centroamericano. En sus vitrinas aparecen dos Copas Fraternidad Centroamericana, una Liga Concacaf y una Copa de Campeones de la Concacaf, esta última conquistada en 1978, cuando el conjunto guatemalteco se consagró campeón continental y consiguió uno de los títulos internacionales más importantes de su historia.

La conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf representa, todavía hoy, uno de los grandes orgullos de la institución. Aquel logro permitió que Comunicaciones se instalara definitivamente entre los clubes más importantes de Centroamérica y le dio una dimensión internacional que pocos equipos guatemaltecos pudieron alcanzar. Décadas después, la obtención de la Liga Concacaf volvió a colocar a los ‘cremas’ en la cima regional y confirmó que su historia internacional no se limita únicamente a sus primeros años.

Otro de los elementos que explica la dimensión de Comunicaciones es su enorme rivalidad con Municipal. El clásico entre ambos es, por historia, títulos, popularidad y tradición, uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol centroamericano. Durante décadas, los dos clubes se disputaron no solo campeonatos, sino también el reconocimiento como la institución más grande de Guatemala, una discusión que continúa vigente y que difícilmente tenga una respuesta definitiva, ya que depende de si se toman en cuenta títulos, popularidad, historia nacional o conquistas internacionales.

En medio de esa rivalidad, Comunicaciones consiguió construir una identidad que lo acompañó durante generaciones. Grandes futbolistas vistieron la camiseta blanca, muchos de ellos convertidos posteriormente en referentes históricos de la institución. Algunos llegaron desde otros países de Centroamérica y Sudamérica, mientras que otros surgieron del propio fútbol guatemalteco y terminaron convirtiéndose en ídolos de una afición que mantiene una relación muy fuerte con el club.

El caso de José Manuel Contreras, por ejemplo, representa perfectamente esa conexión entre el futbolista y la institución. ‘Moyo’ se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia reciente de Comunicaciones y fue protagonista de una de las conquistas internacionales más importantes de los últimos tiempos, además de acumular numerosos títulos con la camiseta blanca. Su figura se suma a una larga lista de jugadores que dejaron una huella imborrable en la historia ‘crema’.

Hoy, sin embargo, el desafío es diferente. Comunicaciones necesita que su presente vuelva a estar a la altura de una historia que lo obliga a competir por todo. El objetivo ya no pasa únicamente por recordar las conquistas del pasado, sino por recuperar aquella identidad ganadora que durante tantos años caracterizó al club. La exigencia de su afición es enorme precisamente porque la grandeza construida durante 77 años genera una obligación permanente de pelear por títulos.

Por eso, cada aniversario encuentra a Comunicaciones mirando inevitablemente hacia atrás, pero también hacia adelante. Los 77 años de historia representan una enorme cantidad de capítulos escritos, con títulos, ídolos, derrotas, grandes noches internacionales y rivalidades históricas. Ahora, la institución atraviesa el desafío de escribir una nueva página y demostrar que aquella grandeza que construyó durante décadas todavía está vigente.

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