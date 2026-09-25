La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

Kevyn tendrá el poder de salvar a uno de los nominados y mandar a otro granjero directamente a la placa de eliminación

Todo sobre el Viernes de Traición en la Granja VIP 2026 | tvazteca.com

La tercera semana de La Granja VIP 2026 está a punto de vivir uno de sus momentos más importantes. Este viernes 25 de septiembre se llevará a cabo La Traición, dinámica que volverá a modificar la placa antes de la Gala de Eliminación del domingo.

Después de ganar el Juego de La Salvación, Kevyn Contreras consiguió abandonar la zona de riesgo y ahora tiene la posibilidad de salvar a uno de los participantes que permanecen nominados y enviar a otro granjero directamente a la placa.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es uno de los beneficios que obtiene el participante que gana el Juego de La Salvación. Consigue salir de la placa de nominados y asegura su permanencia durante la semana, pero también recibe la posibilidad de modificar la lista de participantes en riesgo.

El ganador de La Salvación debe elegir a uno de los nominados para sacarlo de la e incluir a otro granjero. Kevyn llega con el poder después de imponerse en La Salvación del jueves 24 de septiembre. Tras la salida del Bicolor la placa quedó integrada por Manelyk González, Kenny Avilés, Carlos Trejo, Julio Camejo y Azalia Ojeda.

Sin embargo, Carlos Trejo y Julio Camejo no pueden ser salvados, por lo que las opciones se reducen a Manelyk, Kenny o Azalia. Una vez realizado el movimiento de este viernes quedará definida la placa que llegará al fin de semana, antes de que el público decida quién continúa dentro del reality.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 25 de septiembre y quién salvado?

Hasta antes de la gala no existe una decisión oficial, por lo que cualquier nombre que circule corresponde únicamente a especulaciones de los seguidores y a las estrategias que se han observado dentro del programa.

Entre los comentarios de seguidores en redes sociales, Manelyk González aparece de manera recurrente como la favorita para recibir la salvación. Kenny Avilés también destaca como una posible beneficiada. Algunos seguidores consideran que la decisión podría inclinarse hacia ella por la relación que ha construido con Kevyn dentro de la competencia.

La otra gran incógnita será saber a quién enviará a la placa. El nombre que se repite con mayor frecuencia en redes sociales es el de Pascal Nadaud, mientras que Kunno aparece en algunas opiniones como una alternativa.

La decisión definitiva se conocerá durante el Viernes de La Traición, programado para este 25 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La programación oficial de TV Azteca también incluye un Pre Show desde las 19:55 horas.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Granja VIP 2026 puede seguirse por Azteca UNO, donde se transmiten las principales galas y dinámicas de la semana. Este viernes, La Traición está programada para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión también puede verse a través del sitio oficial de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. La semana continuará el domingo 27 de septiembre con la Gala de Eliminación, programada para las 20:00 horas, cuando el voto del público determinará quién abandona definitivamente La Granja VIP 2026.