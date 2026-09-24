La Casa de los Famosos México 2026: estos son los habitantes que ya están en la final

La influencer y el cantante se unen a Mariana Ocha, quien el pasado domingo se convirtió en la primera finalista del reality show

La dinámica repartió puntos a favor | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos dio otro giro inesperado en el último programa de nominación de este miércoles por la noche, y es que a última hora los habitantes que aún compiten, se enteraron que la dinámica de repartir puntos iba ser a favor y no en contra como había estado sucediendo durante toda la emisión.

Ya en entrados en la recta final y con esta nueva distribución de puntos, otros dos competidores acompañaran a Mariana Ochoa en la disputa definitiva de La casa más famosa de México que vive su cuarta edición consecutiva.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los finalistas al momento?

Tras la sorpresiva dinámica de nominación la influencer Karina Torres y el cantante Yahir Othón, se convirtieron en los nuevos finalistas del reality show mexicano, que entregará un premio de 4 millones de pesos al habitante que resulte ganador.

MÁS INFORMACIÓN: La Casa de los Famosos México 2026: ¿Karina Torres abandonaría hoy el reality? Esto sabemos La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los últimos nominados de la temporada? Con los nuevos finalistas que resultaron de la nominación con puntos a favor, la placa de los nominados rumbo a la final de la competencia quedó conformada por: Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Gema Garoa y Ese Pérez, quienes se disputarán su permanencia el próximo domingo durante la última gala de eliminación. ¿Quiénes son todos los eliminados de La Casa de los Famosos México 2026? Lista en orden cronológico

La Casa de los Famosos México 2026 comenzó la etapa decisiva de la temporada después de ocho semanas de competencia, en las que varios participantes quedaron fuera del reality por las votaciones del público y distintas circunstancias dentro del programa.

Durante este periodo, la lista de habitantes se redujo con las eliminaciones de Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo, además de la salida de Aldo Rendón, quien tuvo que abandonar la competencia por motivos de salud.

El reality también tuvo movimientos especiales, como la salida de Fede Vigevani, quien terminó su participación tras cumplir con su papel como infiltrado, mientras que Gala Montes dejó la casa después de su breve incorporación a la temporada.

Uno de los momentos más particulares fue el caso de Mariana Ochoa, quien se convirtió en la primera eliminada de la edición, pero tuvo una segunda oportunidad luego de una dinámica en la que el público decidió su regreso a la competencia.

El pasado domingo 20 de septiembre, Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, tras la votación de la audiencia, por lo que quedó fuera de la novena semana del programa.

Con esta salida, el reality inició la fase que definirá a los participantes que avanzarán hasta la gran final de la cuarta temporada, donde los habitantes restantes buscarán conquistar al público y quedarse con el triunfo de la edición 2026.

Mariana Ochoa | Eliminada; después regresó por una dinámica del programa.

| Eliminada; después regresó por una dinámica del programa. Ximena Herrera | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Fede Vigevani | Terminó su estancia temporal como invitado infiltrado.

| Terminó su estancia temporal como invitado infiltrado. Arantza Ruiz | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Moisés Peñaloza | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Yanet García | Eliminada por decisión de sus compañeros.

| Eliminada por decisión de sus compañeros. Luis Chaparro | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Aldo Rendón | Abandono voluntario de la competencia por temas de salud.

| Abandono voluntario de la competencia por temas de salud. Flor Vigna | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Masad Altamimi | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Cynthia Klitbo | Eliminada por decisión del público.

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