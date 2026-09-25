Entre nominados, elevador y el hijo de Yahir; esto pasó en La Casa de los Famosos este 24 de septiembre

La recta final del reality estuvo marcada por emociones, sorpresas y la definición de los últimos nominados

Todo esto ocurrió el 24 de septiembre en La Casa de los Famosos | @LaCasaFamososMx

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 continúa con momentos decisivos rumbo a la última semana de competencia. Después de un intenso miércoles de nominaciones, el reality show vivió una jornada llena de emociones, sorpresas y una dinámica que modificó la lista de participantes en riesgo de eliminación.

Uno de los momentos más emotivos del programa fue la visita sorpresa que recibió Yahir por parte de su hijo Ian, quien ingresó a La Casa para convivir con su padre. El cantante mexicano no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con el pequeño y compartir un momento especial dentro de la competencia.

La llegada de Ian Othon provocó una de las escenas más comentadas de la noche, ya que el hijo de Yahir conquistó a los seguidores del programa con su simpatía y espontaneidad. Incluso, el menor protagonizó un momento especial al pedirle a su papá que ganara la competencia.

Además de la visita familiar, se realizó la dinámica del Elevador, un reto que puso a prueba la memoria de los habitantes al tener que recordar situaciones específicas que ocurrieron dentro de la casa desde el inicio de la temporada.

La prueba terminó con Gema como la ganadora del desafío, gracias a su capacidad para recordar detalles importantes de la competencia. Su triunfo le permitió abandonar la placa de nominados y asegurar su presencia durante la última semana de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Quiénes quedan nominados en La Casa de Los Famosos este 24 de septiembre de 2026?

Después de la salvación obtenida por Gema, la lista de nominados quedó conformada por Ese Pérez, Brianda, Ernesto Laguardia y Memo Schutz, quienes enfrentarán la decisión del público para definir quién será el próximo eliminado.

Los cuatro participantes se encuentran en riesgo de abandonar el reality show durante la Gala de Eliminación del próximo domingo 27 de septiembre, una de las últimas antes de conocer a los finalistas.

¿Qué pasó con el hijo de Yahir y por qué todo México lo quiere en La Casa?

El momento que generó mayor emoción durante la noche fue la aparición de Ian Othon, hijo de Yahir, quien ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 para visitar al cantante y convivir con los demás habitantes.

El pequeño disfrutó su estancia dentro del inmueble, especialmente al descubrir la cantidad de dulces disponibles, una situación que generó comentarios positivos entre los seguidores del programa en redes sociales.

La visita de Ian se convirtió en uno de los momentos más destacados del episodio por la reacción de Yahir y por el mensaje que le dio a su padre para motivarlo a buscar el triunfo en la competencia.

¿Cómo votar por tu favorito?

Las votaciones para apoyar a los participantes continúan abiertas. Los seguidores pueden ingresar a la página oficial de La Casa de los Famosos México 2026 para elegir al habitante que desean mantener dentro del programa.

El participante que reciba mayor respaldo del público tendrá más posibilidades de continuar en la competencia, mientras que quienes tengan menor apoyo estarán en riesgo de abandonar la casa durante la gala de eliminación.

Ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México cuando se habilite la votación. Entrar a la sección “Vota” o escanear el código QR mostrado durante la transmisión. Seleccionar la fotografía del participante al que se desea apoyar. Confirmar el voto y enviarlo.

Fecha y hora de la Gala de Eliminación y dónde ver en vivo

La próxima Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará el domingo 27 de septiembre, donde se conocerá al nuevo eliminado antes de la etapa final del reality show.

El programa comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con un repaso de los acontecimientos más importantes de los últimos días y la definición de los participantes que avanzarán hacia la gran final.