La Casa de los Famosos México 2026: Yanet García es la habitante en abandonar el reality, hoy 25 de agosto

Yanet García recibió solo dos votos de sus compañeros y quedó fuera tras El Exilio; Ese Pérez y Luis Chaparro regresaron a la casa

Yanet García fue eliminada tras pasar por el exilio | @LaCasaFamososMX

La Casa de los Famosos México 2026 vivió una eliminación inesperada y completamente distinta este martes 25 de agosto. Después de ser señalados como los “muebles”, Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados a El Exilio y quedaron en riesgo de abandonar definitivamente la competencia.

La decisión final tampoco quedó en manos de los televidentes. Los 11 habitantes que permanecían dentro de la casa tuvieron que votar por el exiliado que querían de regreso y Yanet recibió únicamente dos puntos, resultado que la convirtió en la quinta eliminada de la nueva temporada.

La Mudanza ¿Cómo se decidió la eliminación de Yanet García este 25 de agosto?

La dinámica comenzó después de la gala del domingo 23 de agosto, cuando la producción abrió una votación para conocer a los habitantes considerados como los “muebles” de la casa, término utilizado dentro del reality para señalar a los participantes con poca interacción, estrategia o protagonismo.

Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron los tres habitantes seleccionados y tuvieron que abandonar temporalmente la casa para trasladarse a El Exilio, donde permanecieron durante 24 horas. La sorpresa llegó durante la gala del martes. Galilea Montijo informó que el público ya no tendría la última palabra y que serían los propios habitantes quienes decidirían cuál de sus tres compañeros continuaría en la competencia.

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Cada uno de los 11 participantes entró al confesionario para entregar un punto al exiliado que quería de regreso. Ese Pérez terminó como el gran ganador de la dinámica con seis puntos, mientras Luis Chaparro consiguió tres. García recibió únicamente dos votos y, por decisión de sus compañeros, tuvo que despedirse definitivamente del reality.

¿Por quién votaron los habitantes para decidir la eliminación de este martes 25 de agosto?

La votación dejó claras algunas de las alianzas y relaciones que se han formado durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México 2026. Ese Pérez consiguió el respaldo de más de la mitad de los participantes. Así se repartieron los 11 votos:

Masad Altamimi: Luis Chaparro

Luis Chaparro Brianda Deyanara: Yanet García

Yanet García Aldo Rendón: Ese Pérez

Ese Pérez Cynthia Klitbo: Luis Chaparro

Luis Chaparro Flor Vigna: Ese Pérez

Ese Pérez Yahir: Yanet García

Yanet García Mariana Ochoa: Ese Pérez

Ese Pérez Karina Torres: Ese Pérez

Ese Pérez Ernesto Laguardia: Luis Chaparro

Luis Chaparro Memo Schutz: Ese Pérez

Ese Pérez Gema Garoa: Ese Pérez

Brianda Deyanara y Yahir fueron los únicos habitantes que respaldaron a la presentadora de televisión. La decisión afectó especialmente a Brianda, quien mostró su tristeza al conocer que su amiga no volvería a la casa.

Las palabras de Yanet García tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

García reconoció que la eliminación la tomó por sorpresa, especialmente porque todo sucedió con rapidez después de haber pasado por El Exilio. “Una salida inesperada, mis compañeros decidieron que no regresara… pero no pasa nada, es parte del juego”, señaló después de abandonar la competencia.

La conductora aceptó la decisión como parte de la competencia. “A eso venimos a jugar, a divertirnos y a quedarnos con lo mejor siempre”, explicó. Antes de despedirse definitivamente, Yanet se llevó una colcha como recuerdo de su estancia y aprovechó las cámaras para agradecer el respaldo de sus seguidores durante las cuatro semanas que permaneció en el programa.

Lista completa de eliminados de La Casa de los Famosos México 2026

Con la salida de Yanet García, cinco habitantes han sido eliminados durante las primeras semanas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

Mariana Ochoa: primera eliminada. Posteriormente recibió una segunda oportunidad mediante El Exilio y consiguió regresar a la competencia por decisión del público. Ximena Herrera: segunda eliminada. También fue enviada a El Exilio, donde se enfrentó a Mariana por la posibilidad de regresar. Arantza Ruiz: tercera eliminada, después de quedar en el carrusel definitivo frente a Flor Vigna. Moisés Peñaloza: cuarto eliminado. Yanet García: quinta eliminada, después de recibir únicamente dos votos de sus compañeros en la dinámica de El Exilio.

Además, Fede Vigevani salió del programa, aunque su caso no cuenta como una eliminación. El creador de contenido participó como habitante infiltrado durante un periodo limitado y abandonó la casa cuando terminó el tiempo establecido para su participación.

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