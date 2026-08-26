De campeón centroamericano a buscar los Olímpicos: el reto de Marcos Madrid rumbo a LA 2028

El mexicano conquistó oro en dobles en Santo Domingo 2026 y ahora busca la clasificación olímpica junto a Rogelio Castro

Tras coronarse por primera ocasión a nivel centroamericano en el tenis de mesa varonil de dobles, el mexicano Marcos Madrid ahora busca hacer historia para el país al conseguir la clasificación olímpica en esta prueba para Los Angeles 2028 junto a su compañero Rogelio Castro.

“Tenemos que buscar esa plaza en Juegos Olímpicos, sí es como un llamado de que estamos aquí, ya dando resultados en buen momento y por qué no buscar la plaza en dobles y en individual”, dijo.

El poblano de 39 años participó en sus sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, donde logró dos medallas de oro y un bronce, además de convertirse en una referencia para impulsar a nuevas generaciones a practicar esta disciplina.

Marcos Madrid se ha consolidado como un referente del tenis de mesa mexicano y continuará compitiendo en la liga profesional francesa, ya que busca mantenerse en el máximo nivel para llegar a sus terceros Juegos Olímpicos en Los Angeles 2028 y conseguir el mejor resultado de su trayectoria.

“Estaré en la Liga francesa y juego también algunos partidos en Estados Unidos, he tenido algunos partidos en Los Ángeles, así que es una señal, pero sí motivado para los Juegos Panamericanos que siguen y el objetivo principal que son los Juegos Olímpicos”, explicó en entrevista con Claro Sports.

El tenimesista avanza paso a paso y reconoce que alcanzar el sueño olímpico requiere una preparación integral, no solo en el aspecto deportivo, sino también en lo económico y familiar durante los próximos dos años.

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“Aventarse en unos Juegos Olímpicos no es fácil, es una inversión, no solo físicamente, sino financieramente, también a nivel familiar; hay que estar fuera, invertir todo lo que tengo para lograr ese sueño”, señaló.

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