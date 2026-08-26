Gandolfi pide calma tras la racha de León: “No conseguimos nada”

León venció a Real Salt Lake y extendió su racha de siete triunfos, pero Gandolfi pidió mantener la concentración rumbo al siguiente objetivo

León consiguió su boleto a las semifinales de la Leagues Cup después de vencer 3-0 a Real Salt Lake y, tras el encuentro, Javier Gandolfi habló sobre el momento que atraviesa su equipo, la competencia interna dentro del plantel y la importancia de mantener la concentración pese a la racha de resultados positivos.

“En primer lugar, y lo acabo de hablar en el vestuario, se me viene la palabra orgullo, porque como bien lo marcas, siete partidos por ahí no es común en el fútbol hoy mundial, ganar siete partidos seguidos en distintos escenarios. Creo que hay que resaltarlo y felicitar al grupo completo”, explicó Gandolfi en conferencia de prensa.

El técnico señaló que una de las claves del funcionamiento del equipo ha sido la competencia interna. “El 11 inicial por ahí no se repite, por más que el equipo consiga un resultado positivo y esa competencia interna que estamos teniendo de que está todo muy parejo a la hora de decidir el 11 es complejo, pero para este lado como entrenador el tener esa competencia me da muchísima más herramienta a la hora de decidir”, comentó.

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Gandolfi pide mantener la calma tras el paso a semifinales

A pesar del resultado ante Real Salt Lake y la continuidad de León en la Leagues Cup, Gandolfi insistió en que el equipo debe mantener una postura equilibrada y evitar enfocarse únicamente en los resultados recientes.

“No conseguimos nada y soy el primero en enviar el mensaje de que no conseguimos nada, que es un presente muy bueno, prometedor, pero que, en este momento desde esta persona, tanto en la victoria como en la derrota, doy vuelta a la página y ya comienzo a pensar en el próximo objetivo”, afirmó.

El entrenador explicó que una de las tareas del cuerpo técnico será trabajar en el aspecto mental para que el plantel pueda manejar las emociones que aparecen durante una etapa con buenos resultados.

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“Si hay algo que me gusta dejar en claro es estar en eje en absolutamente todos los momentos y este es uno en los cuales tenemos que estar en eje. No podemos entrar en la montaña rusa que te puede llegar el fútbol. Es por eso que vamos a trabajar mucho en la cabeza como lo venimos haciendo”, señaló.

Gandolfi también habló sobre el calendario y la recuperación física de sus jugadores. León tendrá poco tiempo antes de volver a la actividad, por lo que el cuerpo técnico analizará las cargas antes del siguiente compromiso.

“Mañana ya tenemos un día largo para viajar, entrenar y viajar. El pasado domingo estuvimos nueve horas desde el inicio del viaje hasta llegar al hotel. Es por eso que tenemos ese punto que es complejo, pero vamos a analizar carga, vamos a conversar con absolutamente todos los jugadores y tomaremos la mejor decisión para ese partido”, explicó.

El entrenador de León también destacó uno de los aspectos que considera importantes dentro del funcionamiento del equipo: mantener su portería sin recibir goles. “El equipo está evolucionando en el día a día, está evolucionando en detalles, está evolucionando en toma de decisiones y después algo que es fundamental y te da la posibilidad de tener un resultado positivo que es el arco en cero”, indicó.

Gandolfi destaca el regreso al gol de Cambindo

Otro de los temas abordados por el entrenador fue la actuación de Díber Cambindo, quien marcó dos goles ante Real Salt Lake después de haber participado principalmente como asistidor en partidos recientes.

“Hoy tuve una charla con él antes de la merienda y obviamente que queda entre nosotros, pero te puedo asegurar que hizo un click y el universo se encarga. La realidad es que hizo un partido extraordinario en las tomas de decisiones”, comentó.

El técnico agregó que Cambindo es un jugador importante dentro de la estructura del equipo y que su rendimiento puede influir en el funcionamiento colectivo. “Es un jugador importante para el equipo y si él está bien, seguramente va a hacer crecer todo lo que le rodea. Como todo el equipo en sí, si cada uno toma buenas decisiones, seguramente en lo colectivo el equipo va a dar un salto de calidad”, explicó.

Con el pase a semifinales de la Leagues Cup, León mantiene su camino en el torneo, aunque Gandolfi reiteró que el objetivo inmediato será preparar el siguiente partido y sostener la línea de trabajo que ha llevado al equipo hasta esta instancia.

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