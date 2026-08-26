La maldición de Municipal en la Copa Centroamericana continúa tras su eliminación

Los Rojos no pueden trasladar su peso histórico en el fútbol guatemalteco a nivel internacional.

Un nuevo golpe internacional para los Rojos | IG: rojos_municipal

Municipal volvió a despedirse de la Copa Centroamericana en la fase de grupos y extendió una racha que comienza a convertirse en una constante para el conjunto guatemalteco. El empate 1-1 frente a Motagua en el estadio El Trébol terminó con las posibilidades de los Rojos, que nuevamente no pudieron alcanzar los cuartos de final.

La edición 2026 representaba una nueva oportunidad para que Municipal pudiera superar por primera vez esta instancia. Los Rojos llegaron a la última jornada con posibilidades concretas de clasificación y necesitaban derrotar a Motagua para asegurar su boleto sin depender de otros resultados.

Sin embargo, el equipo escarlata no pudo sostener la ventaja que necesitaba en el marcador. Motagua se adelantó con un gol de Rodrigo De Olivera y, aunque Erik López consiguió igualar durante el segundo tiempo, Municipal no encontró el tanto que le permitiera quedarse con los tres puntos y avanzar en el torneo.

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Tres participaciones y el mismo desenlace para Municipal

El recorrido de Municipal en la Copa Centroamericana comenzó en 2024. En aquella primera aparición, los Rojos finalizaron terceros de su grupo con cuatro puntos, por detrás de Saprissa y Real Estelí. La diferencia de goles también fue determinante en una zona donde varios equipos terminaron con registros similares.

Un año después, el conjunto guatemalteco volvió a quedarse en la tercera posición. Municipal sumó seis unidades en la edición 2025 y terminó por detrás de Sporting San Miguelito y Real España. Aunque mejoró su producción de puntos respecto al torneo anterior, tampoco consiguió meterse entre los equipos clasificados.

Para 2026, la expectativa volvió a estar puesta en dar el paso que había quedado pendiente. Municipal compartió el Grupo D con Motagua, Cartaginés, FAS y Verdes FC, en una zona que llegó abierta a la última jornada y que mantuvo a varios equipos con posibilidades de avanzar.

Los Rojos alcanzaron la definición con cinco puntos y necesitaban una victoria frente a Motagua para garantizar su presencia en los cuartos de final. El conjunto hondureño, en cambio, llegó como líder y tenía más alternativas para conseguir el boleto a la siguiente ronda.

Un empate que hundió la ilusión en El Trébol

Municipal comenzó ganando protagonismo en El Trébol y generó situaciones para abrir el marcador, pero fue Motagua quien golpeó primero mediante Rodrigo De Olivera. Erik López consiguió igualar en el segundo tiempo y renovó las esperanzas locales, aunque el segundo gol nunca llegó.

Con el 1-1 definitivo, Municipal terminó tercero del Grupo D con cinco puntos, detrás de Motagua y Cartaginés. Así, por tercera edición consecutiva, el club guatemalteco quedó eliminado en la fase de grupos.

La Copa Centroamericana vuelve a dejar una cuenta pendiente para Municipal. El equipo tendrá que esperar una nueva participación para intentar superar una instancia que se le ha resistido desde su debut y buscar, finalmente, su primera clasificación a los cuartos de final del certamen regional.

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