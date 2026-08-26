Partidos de hoy 26 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles

Champions League, Leagues Cup, LaLiga y Copa Sudamericana encabezan la agenda de fútbol de este miércoles 26 de agosto

Miércoles de partidos decisivos en Europa y América | Claro Sports

El fútbol internacional mantiene su ritmo este miércoles 26 de agosto con una agenda cargada de partidos decisivos en Europa, América y otras regiones. Los playoffs de la UEFA Champions League, los cuartos de final de la Leagues Cup y la actividad de LaLiga aparecen entre los principales atractivos de la jornada.

Toluca y América buscarán completar la barrida de la Liga MX dentro de la Leagues Cup, mientras que cuatro eliminatorias entregarán boletos para la fase liga de la Champions League. También habrá actividad en la Copa Intercontinental, la Sudamericana, la EFL Cup, la Champions League Femenil y el fútbol colombiano.

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 26 de agosto

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Las plataformas y canales pueden requerir una suscripción y están sujetos a cambios de programación.

UEFA Champions League | Playoffs, vuelta

La UEFA Champions League conocerá este miércoles a cuatro nuevos clasificados a la fase liga de la temporada 2026-27. Las eliminatorias llegan completamente abiertas, con todas empatadas después de los primeros 90 minutos.

AEK Atenas y Levski Sofía igualaron 0-0 en la ida, Celje y Slovan Bratislava empataron 1-1, al igual que Lyon y Fenerbahçe, mientras que Viking y Dinamo Zagreb dejaron un 2-2. Los ganadores avanzarán a la máxima competición continental y los perdedores continuarán su temporada europea en la Europa League.

AEK Atenas vs Levski Sofía | 13:00 horas | FOX One

Celje vs Slovan Bratislava | 13:00 horas | FOX One

Lyon vs Fenerbahçe | 13:00 horas | FOX One

Viking vs Dinamo Zagreb | 13:00 horas | FOX One

LaLiga | Jornada 1

El Santiago Bernabéu recibirá uno de los partidos pendientes de la primera jornada de LaLiga 2026-27. Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad en un compromiso que permitirá a ambos clubes ponerse al corriente en el calendario después del inicio de la temporada.

El conjunto blanco llega después de derrotar 2-1 al Espanyol y tiene la oportunidad de alcanzar los seis puntos, mientras que la Real Sociedad buscará reaccionar después de caer 1-0 ante el Betis en su presentación liguera. El equipo vasco intentará sumar sus primeros puntos de la campaña en una de las visitas más exigentes del torneo.

Real Madrid vs Real Sociedad | 13:00 horas | SKY Sports.

Leagues Cup | Cuartos de final

La Leagues Cup continuará con sus cuartos de final y Toluca y América serán los dos representantes de la Liga MX que entren en acción este miércoles. Los dos encuentros se disputarán a partido único en territorio estadounidense y entregarán lugares para las semifinales.

Toluca se medirá al Austin FC en Harrison, Nueva Jersey, mientras que América enfrentará al Columbus Crew en Carson, California, buscando asegurar unas semifinales con cuatro equipos del balompié azteca por primera vez en el torneo.

Toluca vs Austin FC | 18:30 horas | Apple TV y ViX Premium

América vs Columbus Crew | 20:45 horas | Canal 5, TUDN, Apple TV y ViX Premium

FIFA Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental de la FIFA comenzará este miércoles con el enfrentamiento entre Al Ahli y Auckland FC, partido correspondiente a la primera ronda del torneo y que se disputará en Arabia Saudita.

El conjunto saudí contará con la ventaja de jugar en casa ante el representante de Oceanía. La eliminatoria será a partido único, por lo que el ganador mantendrá vivo su camino dentro del torneo y avanzará a la siguiente ronda, ante el ganador de la Copa de las Américas.

Al Ahli vs Auckland FC | 12:00 horas | FIFA+ y DAZN

UEFA Conference League | Playoffs, vuelta

La UEFA Conference League también tendrá actividad con la definición de los playoffs rumbo a su fase liga. Rapid Wien recibirá al Heart of Midlothian en Austria en uno de los encuentros que determinarán a los últimos participantes de la siguiente etapa del torneo.

El conjunto austríaco buscará aprovechar la localía para quedarse con el boleto continental, mientras que el equipo escocés intentará prolongar su participación europea después del empate 2-2 en la ida.

Rapid Wien vs Heart of Midlothian | 10:45 horas | ESPN y Disney+.

CONMEBOL Sudamericana | Octavos de final, vuelta

River Plate e Independiente Santa Fe definirán el último boleto para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La eliminatoria llega empatada 0-0 después del partido de ida disputado en Bogotá, por lo que todo se resolverá en el Monumental de Buenos Aires.

El conjunto argentino intentará imponer la localía para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Santa Fe buscará sorprender como visitante.

River Plate vs Independiente Santa Fe | 18:30 horas

EFL Cup | Segunda ronda

La segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra tendrá cuatro partidos este miércoles, con varios equipos de Premier League buscando evitar sorpresas ante rivales de categorías inferiores. Newcastle United, Tottenham y Everton estarán entre los clubes que entren en acción.

La eliminatoria se disputa a partido único y no habrá tiempo extra en caso de igualdad al finalizar los 90 minutos. Si algún encuentro termina empatado, el boleto para la tercera ronda se decidirá directamente mediante una tanda de penales.

Bradford City vs Burnley | 12:45 horas

Newcastle United vs West Bromwich Albion | 12:45 horas

Tottenham vs Charlton Athletic | 12:45 horas | ESPN y Disney+

Preston North End vs Everton | 13:00 horas | ESPN y Disney+

UEFA Champions League Femenil | Tercera ronda previa, ida

La UEFA Champions League Femenil tendrá una amplia cartelera con los partidos de ida de la tercera ronda clasificatoria. Real Madrid, Chelsea, PSG, Juventus, Inter de Milán y Wolfsburg aparecen entre los principales clubes que buscarán tomar ventaja antes de los encuentros de vuelta.

Los vencedores de estas eliminatorias avanzarán a la fase liga de la Champions League Femenil, mientras que los equipos eliminados continuarán su participación continental en la UEFA Women’s Europa Cup. Los partidos de este miércoles representan únicamente la primera mitad de cada serie.

Wolfsburg vs Inter de Milán | 10:00 horas

Sparta Praha vs Servette FCCF | 10:30 horas

PSV vs HB Køge | 11:00 horas

Eintracht Frankfurt vs PSG | 11:00 horas

Ajax vs Real Madrid | 11:30 horas

Chelsea vs Real Sociedad | 11:45 horas

St. Pölten vs Juventus | 12:45 horas

Liga BetPlay | Jornada 7

El fútbol colombiano tendrá tres partidos correspondientes a la séptima jornada del Torneo Clausura. La cartelera comenzará con Boyacá Chicó ante Fortaleza y continuará con dos enfrentamientos de peso. América de Cali recibirá al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero, mientras que Atlético Nacional enfrentará al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot.

Boyacá Chicó vs Fortaleza FC | 15:00 horas.

América de Cali vs Junior FC | 17:20 horas

Atlético Nacional vs Deportivo Cali | 19:30 horas

Copa de Brasil | Cuartos de Final, ida

La Copa de Brasil también tendrá actividad con dos partidos de ida de los cuartos de final. Santos recibirá al Palmeiras en uno de los cruces más atractivos de la ronda, mientras que Vasco da Gama se medirá al Vitória en busca de tomar ventaja antes de los encuentros de vuelta.

Santos vs Palmeiras | 18:30 horas | ESPN Y Disney+

Vasco da Gama vs Vitória | 18:30 horas

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