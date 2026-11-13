La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

Julio Camejo tendrá el poder de modificar la placa de nominados este viernes 13 de noviembre, antes de la eliminación de la semana 10

Julio Camejo tendrá el poder de salvar a un nominado y elegir a otro | @Azteca

La semana 10 de La Granja VIP 2026 entra en una de sus etapas decisivas este viernes 13 de noviembre con La Traición, una dinámica que permitirá modificar la lista de participantes en riesgo de eliminación. Después de ganar el Juego de Salvación del jueves, Julio Camejo aseguró su permanencia por una semana más y obtuvo el poder de retirar a uno de los cuatro nominados, aunque también deberá colocar a otro concursante en la placa.

Por ahora, Niurka Marcos, Ivonne Montero, Kevyn Contreras y Rafael Mercadante permanecen nominados, pero su situación podría cambiar durante la gala. La decisión de Camejo definir´quiénes llegarán a la eliminación del domingo 15 de noviembre.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se celebra cada viernes y permite modificar la placa de nominados antes de la eliminación dominical. El ganador del Juego de Salvación del jueves obtiene el derecho de retirar a uno de sus compañeros de la lista, pero debe enviar a otro participante que hasta ese momento se encontraba fuera de peligro.

Durante la semana 9, Daniela “Bebeshita” Alexis salvó a Camejo, pero la modalidad de Traición Doble provocó que Kevyn “Bicolor” Contreras incluyera también a Fernando Lozada.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy, 13 de noviembre, y quién salvado?

Después de la victoria de Julio Camejo en el Juego de Salvación, cuatro participantes permanecen en riesgo de eliminación:

Niurka Marcos

Ivonne Montero

Kevyn “Bicolor” Contreras

Rafael Mercadante

Camejo podrá salvar a uno de estos cuatro concursantes, aunque todavía no se conoce a quién beneficiará con su decisión. En su lugar, podría ingresar otro de los granjeros que actualmente se encuentran fuera de peligro.

Entre los candidatos están Kunno, Daniela “Bebeshita” Alexis y Mario “Mono” Osuna. La única excepción es Manelyk González, quien conserva inmunidad por haber sido Capataz durante la semana 10.

La jornada del jueves también estuvo marcada por el enfrentamiento entre Niurka y Manelyk durante la dinámica de Echar Tierra. La Capataz decidió bloquear a Niurka después de un empate con Camejo, lo que dejó a la cubana sin oportunidad de disputar el Juego de Salvación.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Granja VIP 2026 se transmite de lunes a viernes por Azteca UNO a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Para seguir la convivencia de los participantes durante todo el día, el público puede acceder a la transmisión 24/7 mediante Disney+, con una suscripción activa. También existen opciones gratuitas a través de la aplicación y los canales digitales oficiales de TV Azteca.

Las votaciones para apoyar a los participantes nominados están disponibles en el portal oficial de La Granja VIP, donde los espectadores pueden distribuir sus diez votos y obtener oportunidades adicionales mediante las dinámicas habilitadas por la producción.