¡Número vacante! Los posibles herederos del 10 de Messi en la selección argentina

El conjunto albiceleste afronta la primera Fecha FIFA sin su máxima figura histórica dejando un hueco que alguien tiene que llenar

Mac Allister, Nico Paz, Lautaro y Enzo, ¿quién será el nuevo 10? | Claro Sports

Hay camisetas que identifican a un futbolista, otras que representan a una generación y algunas que terminan por convertirse en parte de la historia de un país. La número 10 de Argentina pertenece a esa última categoría. Durante décadas estuvo vinculada al talento de Diego Armando Maradona y, posteriormente, a la figura de Lionel Messi. Dos futbolistas, dos épocas y una misma responsabilidad: conducir a la Albiceleste hacia la gloria.

El 6 de octubre de 2026, esa historia llegó a uno de sus momentos más significativos. Lionel Messi disputó su último partido con Argentina ante Benín, después de una trayectoria internacional de 21 años, 208 encuentros, 126 goles y 68 asistencias. Se despidió como campeón del mundo, dos veces subcampeón del planeta, bicampeón de América y ganador de la Finalissima. Pero, por encima de las estadísticas, dejó una camiseta que durante casi dos décadas parecía tener un propietario permanente.

La despedida del rosarino no solamente representó el final de una carrera internacional. También abrió una interrogante que acompañará a Lionel Scaloni durante la reconstrucción de su equipo: ¿quién tiene los argumentos futbolísticos, los títulos y la personalidad para convertirse en el nuevo número 10 de Argentina? La respuesta no necesariamente estará en el jugador más parecido a Messi, sino en aquel que pueda asumir una responsabilidad distinta sin quedar atrapado en las comparaciones. Aunque, en conferencia de prensa de este 12 de noviembre, el técnico argentino renovó hasta el 2030 y dejó claro que en los próximos partidos amistosos no ser portará el número 10.

La búsqueda presenta dos caminos. El primero conduce hacia los futbolistas que participaron en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y que también levantaron títulos continentales. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez conocen lo que significa ganar con Argentina, han disputado partidos decisivos y tienen una trayectoria que respalda su candidatura. El segundo camino apunta hacia Nico Paz, uno de los representantes de una nueva generación que pretende construir su propio lugar en la selección.

El debate también incluye a Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Matías Soulé, futbolistas con características distintas, pero con argumentos para participar en la transición. En algunos casos, el respaldo llega desde los títulos; en otros, desde la capacidad para generar juego, el rendimiento reciente o la proyección que ofrecen de cara al Mundial de 2030.

Por ahora, la camiseta 10 permanecerá vacante durante los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. El cuerpo técnico decidió no asignarla en estos encuentros y la expectativa apunta a que tenga un nuevo propietario cuando Argentina regrese a las competencias oficiales en 2027.

Posibles herederos del 10 de Argentina. | Claro Sports.

Alexis Mac Allister: el campeón del mundo que ya conoce el peso de la 10

Alexis Mac Allister tiene una particularidad que lo distingue de varios de sus compañeros: la camiseta número 10 forma parte de su identidad futbolística desde antes de llegar a la élite europea. La utilizó en Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool, clubes en los que desarrolló su capacidad para organizar el mediocampo, conectar líneas y participar en la construcción ofensiva.

Su consolidación internacional llegó en Qatar 2022. Después de no participar en el debut ante Arabia Saudita, se ganó un lugar en el once titular y terminó como una de las piezas importantes del equipo campeón. Marcó ante Polonia en la fase de grupos y aportó la asistencia para el gol de Ángel Di María en la final contra Francia, una de las acciones más recordadas de aquella conquista.

A diferencia de un enganche tradicional, Mac Allister construye su influencia desde el mediocampo. Puede iniciar ataques, superar líneas mediante el pase, recuperar la pelota y aparecer cerca del área rival. Esa versatilidad lo convirtió en una pieza importante del sistema de Scaloni, incluso cuando Messi concentraba buena parte de las responsabilidades creativas.

Su candidatura también se sostiene en la continuidad. No tendría que aprender a convivir con la presión de un equipo campeón ni adaptarse a las exigencias del fútbol internacional. Ya ha disputado partidos eliminatorios, finales y encuentros de máxima tensión. Su principal desafío sería transformar ese liderazgo colectivo en una responsabilidad más visible.

Mac Allister representa, por tanto, una sucesión basada en la experiencia y el equilibrio. No es el jugador que más se parece a Messi, pero podría ofrecer una transición sin alterar de manera profunda el funcionamiento de Argentina.

Enzo Fernández: de mejor jugador joven de Qatar a candidato para conducir el mediocampo

La historia de Enzo Fernández con Argentina cambió durante el Mundial de Qatar. Llegó al torneo sin un lugar asegurado en la alineación titular y terminó como uno de los protagonistas del título. Su gol contra México, después de recibir un pase de Lionel Messi, representó uno de los momentos que modificaron el rumbo de la Albiceleste en aquella competencia.

Enzo fue reconocido como el Mejor Jugador Joven de Qatar 2022, una distinción individual que acompañó su primer gran título con la selección mayor. Su rendimiento le permitió consolidarse como una alternativa para controlar los tiempos del partido y participar tanto en la recuperación como en la distribución del balón.

Su trayectoria posterior en Chelsea reforzó esa evolución. Aunque su posición habitual se encuentra más retrasada que la de un número 10 clásico, cuenta con recursos para asumir funciones de organización. Puede cambiar la orientación del juego, encontrar compañeros entre líneas y sumarse al ataque desde una segunda línea.

La principal diferencia con Mac Allister aparece en el tipo de liderazgo futbolístico que podría ejercer. Mientras Alexis ofrece equilibrio y asociaciones constantes, Enzo tiene condiciones para asumir una función de conductor desde el centro del campo, con mayor participación en los pases que determinan el desarrollo de cada ataque.

La camiseta 10, sin embargo, no necesariamente tendría que entregarse al mediocampista más influyente. Scaloni deberá decidir si busca premiar la jerarquía de un campeón mundial o reservar el dorsal para un futbolista que desempeñe funciones ofensivas más cercanas a las que históricamente se relacionan con ese número.

Lautaro Martínez: el goleador que convirtió los títulos en su argumento

Lautaro Martínez presenta una candidatura distinta. No es un organizador ni un mediapunta, sino un delantero que ha construido su importancia a través de los goles, la continuidad y su participación en los títulos de Argentina. Además, utiliza el dorsal 10 en el Inter de Milán, donde se convirtió en capitán y referente ofensivo.

Su recorrido con la Albiceleste comenzó antes de la consagración mundial y estuvo marcado por diferentes momentos. Fue parte del equipo que conquistó la Copa América 2021 en Brasil, participó en Qatar 2022 y volvió a ser determinante en la Copa América 2024, cuando terminó como máximo goleador del certamen. Su gol ante Colombia en la final de 2024, durante el tiempo extra, le dio a Argentina un nuevo título continental. Aquella anotación reforzó su posición dentro del grupo y confirmó que podía responder en los encuentros más importantes, incluso después de haber atravesado un Mundial en el que Julián Álvarez terminó por ocupar la titularidad.

Lautaro también cuenta con una ventaja institucional. Tras el retiro de Messi, fue señalado como uno de los referentes del nuevo liderazgo del plantel y quedó ubicado como tercer capitán, detrás de Cristian Romero y Emiliano Martínez. Esa condición refleja su importancia en el vestuario, más allá de los goles que pueda aportar.

La principal objeción a su candidatura es futbolística. Entregarle la 10 a Lautaro significaría separar el número de su función histórica de creador de juego y convertirlo en un reconocimiento a la trayectoria, el liderazgo y los goles. No sería una decisión extraña en el fútbol moderno, aunque sí representaría un cambio en la tradición reciente de Argentina.

Nico Paz: el joven que podría recibir la camiseta para construir una nueva era

Nico Paz, ¿el heredero de Messi? | Claro Sports.

Si los nombres anteriores representan la continuidad del equipo campeón, Nico Paz simboliza la posibilidad de que Argentina construya una identidad ofensiva diferente después de Messi. A sus 22 años, el mediapunta del Como reúne características que lo acercan al perfil tradicional de un número 10: técnica, visión, capacidad para recibir entre líneas y una zurda que utiliza tanto para asistir como para finalizar.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Paz tuvo sus primeras oportunidades con el conjunto español antes de continuar su desarrollo en Italia. En el Como encontró un escenario para asumir mayores responsabilidades ofensivas, tener continuidad y convertirse en uno de los futbolistas alrededor de los cuales se organiza el ataque.

Su crecimiento también comenzó a trasladarse a la selección. Marcó en los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, una secuencia que reforzó su candidatura. En el encuentro contra Benín, además, anotó después de recibir una asistencia de Messi, una imagen que adquiere un significado particular tras la despedida del capitán.

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El argumento a favor de Paz no depende únicamente de su juventud. Durante el inicio de la temporada 2026-27 registró tres goles y tres asistencias en nueve partidos de Serie A, además de dos tantos y tres asistencias en sus primeros tres compromisos de Champions League. Su perfil ofrece a Scaloni la posibilidad de recuperar un futbolista que reciba cerca de los delanteros, conduzca hacia el área y concentre parte de las decisiones ofensivas. La diferencia es que Paz todavía debe demostrar que puede mantener ese protagonismo en partidos oficiales de máxima exigencia, especialmente cuando los rivales comiencen a preparar sus sistemas defensivos para limitar su influencia.

Incluso dentro del plantel existe respaldo para su candidatura. Valentín Barco expresó públicamente su deseo de que el mediapunta reciba el dorsal: “Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho como juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría”.

Por presente, posición y proyección, Paz aparece como el candidato que mejor combina el simbolismo del número con las necesidades de la nueva selección. Su desafío será demostrar que está preparado para pasar de promesa a protagonista.

Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Matías Soulé: los nombres que también entran en la discusión

Julián Álvarez

Julián cuenta con un argumento difícil de igualar: fue titular en el equipo campeón del mundo en Qatar 2022 y marcó cuatro goles durante el torneo, incluidos dos ante Croacia en semifinales. También conquistó la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022. A nivel de clubes ganó la Champions League y la Premier League con Manchester City. Su perfil se acerca más al de delantero que al de enganche, pero su jerarquía y capacidad para asociarse lo mantienen entre las alternativas.

Franco Mastantuono

El exfutbolista de River Plate tiene un antecedente que ninguno de los otros principales candidatos puede presumir: ya utilizó la camiseta 10 de Argentina en un partido oficial, durante el encuentro de Eliminatorias ante Ecuador en septiembre de 2025. A sus 19 años, su candidatura se apoya en la técnica, la zurda y la proyección de su carrera, aunque todavía necesita consolidar su participación internacional.

Matías Soulé

El atacante de la Roma representa otra alternativa para renovar el ataque. Su debut con la selección mayor llegó en octubre de 2026 ante Burkina Faso, después de haber formado parte de convocatorias anteriores. Su capacidad para jugar desde la derecha, recortar hacia el centro y generar oportunidades con la zurda le ofrece un perfil diferente. Sin embargo, su experiencia internacional todavía es reducida frente a la de los campeones del mundo.

De Maradona a Messi: una camiseta que siempre ha sido más grande que un número

La historia del 10 de Argentina. | Claro Sports.

La historia del número 10 de Argentina no comenzó con Messi. Diego Armando Maradona convirtió esa camiseta en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mundial durante México 1986, cuando condujo a la Albiceleste hacia su segundo campeonato del mundo. Sus actuaciones ante Inglaterra, Bélgica y Alemania Occidental terminaron por asociar el dorsal con la capacidad de un futbolista para transformar el destino de una selección.

Después llegaron otros nombres que tuvieron que convivir con esa herencia. Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Juan Román Riquelme y otros futbolistas representaron distintas formas de interpretar la posición antes de que Messi asumiera el protagonismo definitivo. La camiseta pasó de representar a un conductor clásico a identificar a un futbolista capaz de organizar, asistir y marcar goles desde múltiples zonas del campo.

El siguiente propietario de la 10 enfrentará una situación diferente. No tendrá que demostrar que es mejor que Messi, sino que puede ser importante para una Argentina que aprendió a ganar con él. El reto será encontrar un lugar dentro de un equipo que conserva campeones del mundo y que necesita incorporar nuevas figuras sin perder su competitividad.

¿Quién merece la 10 de Argentina y quién tiene mayores posibilidades de recibirla?

Los méritos acumulados y las posibilidades de recibir el dorsal no necesariamente conducen a la misma respuesta. Si el criterio principal fueran los títulos, la experiencia y el liderazgo, Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez tendrían argumentos suficientes. Los tres participaron en la conquista de Qatar 2022 y en la Copa América 2024, además de haber construido carreras importantes en Europa.

Si el criterio fuera la continuidad ofensiva y el perfil futbolístico, Nico Paz partiría con ventaja por su capacidad para organizar ataques desde posiciones adelantadas. Su edad también permitiría proyectar un ciclo completo hacia el Mundial de 2030, aunque esa posibilidad dependerá de su evolución y de las decisiones de Scaloni.

La discusión tendrá que resolverse dentro del campo. El entrenador argentino cuenta con una base que conoce su sistema y con una generación que busca ocupar los espacios dejados por Messi y otros referentes. La decisión sobre el dorsal será una parte de esa transición, pero no necesariamente la más importante para el funcionamiento del equipo.

Argentina no necesita encontrar otro Lionel Messi. Necesita encontrar a su próximo protagonista. Y aunque la camiseta 10 permanecerá sin dueño durante noviembre, el debate sobre su futuro ya comenzó. La historia de Maradona y Messi pertenece al pasado de ese número; la siguiente todavía está por escribirse.