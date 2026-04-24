Pachuca vs Pumas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 17 de Liga MX 2026

El duelo entre Universitarios y Tuzos definirá el segundo lugar de la tabla general del Clausura 2026 de cara a la Liguilla de la Liga MX

Pachuca vs Pumas, horario y dónde ver el partido de la jornada 17

Pachuca y Pumas se enfrentan en el Estadio Hidalgo en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido que definirá posiciones rumbo a la Liguilla. El encuentro se jugará este sábado 25 de abril a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, con los universitarios ubicados en el segundo lugar con 33 puntos, dos por encima de los hidalguenses y aún con esperanzas de quedarse con el liderato.

El cierre de la fase regular pone frente a frente a dos equipos que buscan asegurar su lugar en la parte alta de la tabla, en un duelo directo que puede modificar la clasificación final antes de la Liguilla.

¿Quién transmite en vivo el Pachuca vs Pumas y dónde ver el partido de este sábado 25 de abril?

El partido entre Tuzos y Universitarios se podrá ver en vivo a través de la señal de Fox Sports, así como en la plataforma de streaming Fox ONE. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados también podrán seguir el desarrollo del encuentro mediante plataformas digitales, con actualizaciones en tiempo real desde el Estadio Hidalgo.

Alineaciones probables del Pachuca vs Pumas para la jornada 17 del Clausura 2026

Pachuca llega a este compromiso tras caer ante Tijuana, en un partido donde el equipo presentó rotaciones. Se espera que el técnico vuelva a su cuadro habitual para este duelo, con el objetivo de cerrar la fase regular con un resultado que le permita escalar posiciones.

Por su parte, Pumas contará con el regreso de Keylor Navas tras cumplir suspensión por acumulación de tarjetas. El equipo no tendrá disponible a Alan Medina, quien sufrió una fractura, lo que obliga a ajustar su planteamiento para este encuentro.

Pachuca: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Brian García; Víctor Guzmán, Sergio Rodríguez, Oussama Idrissi, Elías Montiel, Robert Kenedy; Salomón Rondón.

Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo; Rodrigo López; Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite; Guillermo Martínez, Juninho, Robert Morales.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Pachuca vs Pumas

Pumas y Pachuca se han enfrentado en 67 ocasiones en torneos cortos, con ligera ventaja para los Tuzos con 20 triunfos, por 19 de los universitarios y 28 empates. La diferencia entre ambos equipos ha sido mínima a lo largo de los años. En los últimos enfrentamientos, Pachuca ha conseguido resultados favorables, lo que marca una tendencia reciente en esta rivalidad de la Liga MX.

Pachuca 3-1 Pumas | Play In | Apertura 2025

Pumas 2-3 Pachuca | Jornada 2 | Apertura 2025

Pachuca 2-1 Pumas | Jornada 7 | Clausura 2025

Pumas 2-0 Pachuca | Jornada 4 | Apertura 2024

Pumas 0(5)-(3)0 Pachuca | Play In | Clausura 2024

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