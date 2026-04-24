Larcamón cuestiona su salida: “Los jugadores hablaron con la directiva para que revirtieran la decisión”

El técnico argentino cuestiona su salida de Cruz Azul a días de la Liguilla y asegura que el equipo merecía cerrar el proceso en la cancha

Larcamón cuestiona su salida de Cruz Azul. Imago 7

Nicolás Larcamón volvió a referirse sobre su sorpresiva salida de Cruz Azul, a solo una jornada de finalizar la fase regular del Clausura 2026 y con el equipo clasificado a la Liguilla. En entrevista con TUDN, el técnico argentino confirmó que la decisión le fue comunicada un día antes, en una reunión directa con la directiva.

“Ayer (miércoles) a la hora del mediodía me junté con Iván y me comunicó la decisión por parte de la directiva. Son decisiones que no queda más que aceptar y respetar, más allá de lo que uno piensa y sienta”, explicó Larcamón, quien dejó claro su desacuerdo con la determinación.

“No lo entiendo”: Larcamón cuestiona la decisión de la directiva

El estratega aseguró que merecía dirigir a su equipo en la disputa por el título por el trabajo realizado a lo largo del torneo. “Siento que éramos merecedores de jugar nuestra suerte en la Liguilla. Hace un año se viene haciendo un trabajo que hoy evidencia consistencia”, afirmó, destacando que Cruz Azul se mantenía como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Larcamón también se refirió a la presión de la afición como un factor en la decisión. “El aficionado es lo más importante, pero también hay una histeria en redes sociales. Yo relativizaría mucho más a la hora de tomar decisiones”, señaló, al tiempo que aseguró: “Respeto la decisión, pero ni la comparto ni la entiendo”.

¿Larcamón perdió el vestidor? Esto respondió el técnico

Sobre el papel de la directiva, el argentino apuntó que la determinación habría venido desde la presidencia. “Siento que Iván estaba convencido de que el proceso tenía mucho más que dar. Creo que la decisión fue más de Víctor”, explicó, aunque también mostró respeto hacia el presidente del club.

El técnico también negó haber perdido el vestidor, como se especuló en días recientes. “No, ni cerca. La despedida fue muy sentida con todo el plantel. Incluso los jugadores hablaron con la directiva para que revirtieran la decisión, pero les dijeron que ya estaba tomada”, reveló.

Un adiós antes de la Liguilla que deja dudas en Cruz Azul

Finalmente, Larcamón admitió que la salida le duele por no poder competir en la fase final. “Duele mucho no haber podido probar nuestra suerte en Liguilla. Eran pocos días los que nos separaban de la fiesta grande”, concluyó, cerrando así un proceso que, pese a los resultados recientes, mantenía a Cruz Azul en la pelea por el título.

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