Liga MX vs Mundial 2026: el calendario que desata el caos en el fútbol mexicano

El Apertura 2026 comenzará mientras se disputa la final del Mundial y obligará a ajustar todo el calendario del fútbol mexicano

La Liga MX se prepara para iniciar el Apertura 2026 en un contexto que va más allá del calendario habitual. Las decisiones tomadas en la reciente Asamblea de Dueños apuntan a una reconfiguración del calendario que tendrá un choque directo con el Mundial 2026.

El inicio del campeonato está programado para el 16 de julio, apenas tres días antes de la Final de la Copa del Mundo. Esto significa que mientras se define al campeón el 19 de julio, los equipos del fútbol mexicano ya estarán en actividad oficial, lo que genera un escenario atípico para el campeonato local.

A este contexto se suma la reconfiguración del calendario en la región, con la presencia de torneos internacionales que obligan a ajustar fechas y a compactar la competencia local en un periodo reducido. Históricamente, los torneos locales suelen adaptarse para no coincidir con una Copa del Mundo, y eso aplica a nivel internacional.

Este cruce no solo impacta en la atención del aficionado, sino también en la disponibilidad de jugadores. Algunos futbolistas que participen en el Mundial tendrían que incorporarse a sus clubes con el torneo ya en marcha, teniendo poco descanso y sin posibilidad de estar en la pretemporada completa.

La carga de partidos: Leagues Cup y ajustes en el torneo

Además, el inicio anticipado del campeonato responde a la necesidad de liberar espacio en el calendario para compromisos posteriores, lo que lleva a una planeación distinta en comparación con otros torneos.

Uno de los factores que explica este adelanto es la inclusión de la Leagues Cup 2026, que se disputará del 4 al 13 de agosto en su primera fase. Este torneo, que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS, se incorpora en un momento donde el Apertura ya estará en curso.

Un cierre condicionado por el calendario internacional

El torneo Apertura 2026 también tiene definidas sus fechas de Liguilla, que se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La Final de ida está programada para el 10 de diciembre, mientras que la Vuelta se disputará el 13 del mismo mes.

Pero en caso de que uno de los equipos que llegue a la final sea parte de la Copa Intercontinental, la pelea por el título se jugará el 24 y 27 de diciembre, alargando el año futbolístico en fechas poco comunes.

La coincidencia del Mundial, el inicio del Apertura y la disputa de la Leagues Cup configura un semestre con múltiples frentes de competencia. Este escenario plantea retos en la gestión deportiva, en la recuperación de jugadores y en la planificación de los equipos.

Te puede interesar: