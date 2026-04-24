NBA Playoffs 2026: ¿Quién ganó hoy en la primera ronda eliminatoria y cómo van las series?

Hawks, Raptors y Timberwolves toman ventaja en una jornada cerrada de Playoffs de la NBA

Hawks, Raptors y Wolves golpean en los Playoffs.IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026 sigue entregando emociones al límite, con partidos definidos en los últimos segundos y actuaciones clave que comienzan a inclinar las series. En una jornada marcada por la intensidad y el dramatismo, equipos como Hawks, Raptors y Timberwolves dieron golpes importantes para tomar ventaja, confirmando que la lucha por avanzar está más cerrada que nunca en ambas conferencias.

Minnesota Timberwolves tomó el control de la serie al imponerse 113-96 sobre los Denver Nuggets en el Juego 3 de los playoffs, en un duelo donde marcó diferencia desde la segunda mitad. El equipo local aprovechó su ritmo ofensivo y la intensidad defensiva para inclinar el partido a su favor, colocándose 2-1 en la eliminatoria y enviando un mensaje claro en la lucha por avanzar de ronda.

El encuentro tuvo momentos de equilibrio en la primera mitad, pero Minnesota encontró su mejor versión tras el descanso. Con transiciones rápidas y mayor efectividad en sus tiros, los Timberwolves comenzaron a despegarse en el marcador, mientras que Denver tuvo dificultades para sostener su ofensiva y perdió consistencia en momentos clave del juego, prueba de ellom fue la actuación de su estrella Nikola Jokić, quien finalizó con 27 puntos y 7 de 26 tiros.

En el tramo final, Minnesota administró la ventaja con inteligencia y cerró el partido sin sobresaltos, ante unos Nuggets que no lograron reaccionar. Jaden McDaniels firmó una actuación destacada con 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Ayo Dosunmu brilló desde la banca con 25 unidades y nueve asistencias. Por su parte, Donte DiVincenzo contribuyó con 15 puntos y cuatro robos en el buen momento de los Timberwolves.

Los Raptors de Toronto lograron una victoria clave por 126-104 sobre los Cavaliers de Cleveland, reduciendo la desventaja en la serie de primera ronda del Este a 2-1. El equipo canadiense puso fin a una racha de 12 derrotas consecutivas ante Cleveland en playoffs, mostrando una versión dominante en ambos lados de la cancha.

Scottie Barnes fue la gran figura con 33 puntos y 11 asistencias, mientras que RJ Barrett igualó esa cifra con 33 unidades, ambos con actuaciones históricas en postemporada. También destacaron Collin Murray-Boyles con 22 puntos, Jamison Battle con 14 en el último cuarto, y Brandon Ingram con 12.

El cuarto juego se disputará el domingo en Toronto, donde los Raptors intentarán empatar la serie. Barnes, además, brilló por su eficiencia en tiros y logró evitar problemas de faltas en la segunda mitad, consolidando una actuación decisiva para su equipo.

Los Atlanta Hawks se llevaron un triunfo por 109-108 ante los New York Knicks y tomaron ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda. CJ McCollum fue el protagonista al encestar un tiro con 12.5 segundos por jugar, dándole la vuelta a un partido que había cambiado de manos en el tramo final. El escolta terminó con 23 puntos en una noche donde también respondió en defensa con una jugada clave ante Josh Hart.

Atlanta había controlado gran parte del encuentro, incluso construyendo una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. Un parcial en el cierre del primer cuarto marcó el ritmo, con una racha de 11-0 y triples consecutivos que inclinaron el juego. Sin embargo, New York reaccionó antes del descanso con un 12-2 que redujo la diferencia. En la segunda mitad, los Knicks mantuvieron la presión hasta tomar la delantera 108-105 tras una jugada de tres puntos de Jalen Brunson a poco más de un minuto del final.

En los instantes decisivos, Jalen Johnson empató para Atlanta antes del tiro definitivo de McCollum. New York tuvo oportunidades, pero no logró concretar: primero falló un intento tras rebote ofensivo y luego perdió el balón en la última posesión. OG Anunoby lideró a los Knicks con 29 puntos, seguido por Brunson con 26 y Karl-Anthony Towns con 21, mientras que Johnson aportó 24 para los Hawks y Jonathan Kuminga sumó 21 desde la banca. El cuarto juego de la serie se disputará nuevamente en Atlanta.

¿Cuántos partidos de la serie se deben ganar para avanzar? Reglas de los NBA Playoffs

En los Playoffs de la NBA 2026, cada enfrentamiento se juega en series al mejor de siete partidos, por lo que el equipo que primero alcance cuatro triunfos avanza a la siguiente fase. Este formato se mantiene desde la primera ronda hasta las Finales de la NBA, incluyendo las Finales de Conferencia.

Para llegar a la serie por el campeonato, un equipo debe superar tres rondas dentro de su conferencia: primera ronda, semifinales y finales de conferencia. En el escenario ideal, necesitaría ganar 12 partidos consecutivos para avanzar sin perder ningún juego en el camino.

En cuanto a la localía, se utiliza el formato 2-2-1-1-1. El equipo con mejor récord arranca con dos partidos en casa, luego disputa dos como visitante y, si la serie se extiende, los últimos tres encuentros alternan sede. Este sistema busca mantener un equilibrio competitivo a lo largo de toda la eliminatoria.

¿Cuándo se juegan los próximos partidos de los NBA Playoffs 2026?

El calendario de los juegos de la primer ronda de los playoffs de la NBA es el siguiente:

Conferencia Este

(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic

Juego 1: Orlando Magic 112-101 Detroit Pistons | CRÓNICA | Serie 1-0 ORL

| Serie 1-0 ORL Juego 2: Orlando Magic 83-98 Detroit Pistons | Serie 1-1

Juego 3: Detroit Pistons en Orlando Magic | 25 de abril 11:00 horas

Juego 4: Detroit Pistons en Orlando Magic | 27 de abril

Juego 5: Orlando Magic en Detroit Pistons | 29 de abril*

Juego 6: Detroit Pistons en Orlando Magic | 1 de mayo*

Juego 7: Orlando Magic en Detroit Pistons | 3 de mayo*

(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers

Juego 1: Philadelphia 76ers 91-123 Boston Celtics | CRÓNICA | Serie 1-0 BOS

| Serie 1-0 BOS Juego 2: Philadelphia 76ers 111-97 Boston Celtics | Serie 1-1

Juego 3: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 24 de abril 17:00 horas

Juego 4: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 26 de abril 17:00 horas

Juego 5: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 28 de abril*

Juego 6: Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 30 de abril*

Juego 7: Philadelphia 76ers en Boston Celtics | 2 de mayo*

(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks

Juego 1: Atlanta Hawks 102-113 New York Knicks | CRÓNICA | Serie 1-0 NYK

Serie 1-0 NYK Juego 2: Atlanta Hawks 107-106 New York Knicks | CRÓNICA | Serie 1-1

Serie 1-1 Juego 3: New York Knicks 108-109 Atlanta Hawks | Serie 2-1 ATL

Juego 4: New York Knicks en Atlanta Hawks | 25 de abril 16:00 horas

Juego 5: Atlanta Hawks en New York Knicks | 28 de abril*

Juego 6: New York Knicks en Atlanta Hawks | 30 de abril*

Juego 7: Atlanta Hawks en New York Knicks | 2 de mayo*

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors

Juego 1: Toronto Raptors 113-126 Cleveland Cavaliers | Serie 1-0 CAVS

Juego 2: Toronto Raptors 105-115 Cleveland Cavaliers | CRÓNICA | Serie 2-0 CAVS

Serie 2-0 CAVS Juego 3: Cleveland Cavaliers 104-126 Toronto Raptors | Serie 2-1 CAVS

Juego 4: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 26 de abril 11:00 horas

Juego 5: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 29 de abril*

Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo*

Juego 7: Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers | 3 de mayo*

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns

Juego 1: Phoenix Suns 84-119 Oklahoma City Thunder | CRÓNICA | Serie 1-0 OKC

| Serie 1-0 OKC Juego 2: Phoenix Suns 107-120 Oklahoma City Thunder | Serie 2-0 OKC

Juego 3: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 25 de abril 13:30 horas

Juego 4: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 27 de abril

Juego 5: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 29 de abril*

Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo*

Juego 7: Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder | 3 de mayo*

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers

Juego 1: Portland Trail Blazers 98-111 San Antonio Spurs | CRÓNICA | Serie 1-0 SAS

| Serie 1-0 SAS Juego 2: Portland Trail Blazers 106-103 San Antonio Spurs | Serie 1-1

Juego 3: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 24 de abril 20:30 horas

Juego 4: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 26 de abril 13:30 horas

Juego 5: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 28 de abril*

Juego 6: San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 30 de abril*

Juego 7: Portland Trail Blazers en San Antonio Spurs | 2 de mayo*

(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves

Juego 1: Minnesota Timberwolves 105-116 Denver Nuggets | CRÓNICA | Serie 1-0 DEN

Serie 1-0 DEN Juego 2: Minnesota Timberwolves 119-114 Denver Nuggets | CRÓNICA | Serie 1-1

Serie 1-1 Juego 3: Denver Nuggets 96-113 Minnesota Timberwolves | Serie MIN

Juego 4: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 25 de abril 18:30 horas

Juego 5: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 27 de abril*

Juego 6: Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 30 de abril*

Juego 7: Minnesota Timberwolves en Denver Nuggets | 2 de mayo*

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets

Juego 1: Houston Rockets 98-107 Los Angeles Lakers | CRÓNICA | Serie 1-0 LAL

| Serie 1-0 LAL Juego 2: Houston Rockets 94-101 Los Angeles Lakers | Serie 2-0 LAL

Juego 3: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 24 de abril 18:00 horas

Juego 4: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 26 de abril 19:30 horas

Juego 5: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 29 de abril*

Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo*

Juego 7: Houston Rockets en Los Angeles Lakers | 3 de mayo*

¿Quién transmite en vivo los Playoffs de la NBA y dónde ver por TV y online?

La postemporada de la NBA 2026 se puede seguir a través de distintas cadenas y plataformas digitales, siendo ESPN y Amazon Prime Video los principales encargados de la transmisión de los partidos. La cobertura se reparte según el calendario, por lo que los encuentros pueden verse en diferentes señales. En Latinoamérica, los aficionados cuentan con opciones como NBA League Pass, ESPN y Disney+, que ofrecen acceso tanto en televisión como en streaming para no perder detalle de los Playoffs.

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