¡Les roban el pick! Steelers iban por Makai Lemon y los Eagles se lo arrebatan

Pittsburgh tenía la selección 21 y todo apuntaba a que Lemon sería su elección, tras una temporada en la que terminaron 10-7 y buscaban reforzar su ofensiva

Lemon durante el Draft 2026 con los Eagles | Kirby Lee-Imagn Images

El Draft de la NFL 2026 dejó una de las historias más llamativas de la noche, cuando los Philadelphia Eagles le arrebataron a los Pittsburgh Steelers a uno de sus principales objetivos. La franquicia de la NFC Este subió posiciones hasta el pick 20 para seleccionar al receptor de USC, Makai Lemon, justo cuando el equipo local estaba a punto de concretar su elección.

El momento fue aún más impactante porque ocurrió en casa de los Steelers, quienes organizaban el evento por primera vez. Pittsburgh tenía la selección 21 y todo apuntaba a que Lemon sería su elección, tras una temporada en la que terminaron con marca de 10-7 y buscaban reforzar su ofensiva con talento explosivo en la posición de receptor.

De acuerdo con reportes, la situación fue tan inesperada como frustrante para los Steelers. El equipo ya estaba en llamada con Makai Lemon para informarle que sería su pick, cuando los Eagles cerraron el intercambio con los Dallas Cowboys y tomaron al jugador antes de que Pittsburgh pudiera reaccionar.

El propio Lemon confirmó lo sucedido tras la primera ronda del Draft. El receptor relató que recibió llamadas simultáneas de ambos equipos, lo que dejó claro lo cerca que estuvo de vestir otro uniforme: “Me llamaron desde Pittsburgh y pensé que iban a ficharme, pero entonces llamaron los Eagles al mismo tiempo. Supongo que estaba escrito. Estoy muy emocionado por estar en Philadelphia”.

From the NFL Draft: A wild story, as the #Eagles trade up for Makai Lemon… while he was on the phone with the #Steelers. pic.twitter.com/r1R6pQnFgi — Ian Rapoport (@RapSheet) April 24, 2026

A pesar del golpe, los Steelers lograron recomponerse rápidamente. La franquicia seleccionó al tackle ofensivo Max Iheanachor de Arizona State, en una elección que fue bien recibida por su afición, acompañada de un ambiente festivo que incluyó música y referencias tradicionales del equipo.

Para los Eagles, el movimiento tiene un trasfondo estratégico claro. La llegada de Lemon refuerza un cuerpo de receptores que podría sufrir cambios, especialmente ante los rumores sobre una posible salida de A.J. Brown, lo que convierte esta selección en una apuesta a futuro para mantener el nivel ofensivo.

El nuevo jugador de Philadelphia llega con credenciales de élite. Makai Lemon viene de una temporada destacada en USC, donde fue nombrado All-American de manera unánime y ganó el premio Biletnikoff como el mejor receptor del país, destacando por su capacidad para correr rutas y su habilidad para asegurar el balón, lo que lo convierte en una de las joyas de esta generación del Draft.

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