¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 20 de abril?

Los Rojos respiran en la competencia con su victoria y su retorno a la Villa 360; esto después de perder a Karol Rojas el fin de semana

Los Rojos se toman un respiro tras la expulsión de Karol Rojas | @ExatlonMx

Un día después de vivir una intensa jornada dentro del Domingo de Eliminación, el Exatlón México vuelve a sorprender a sus fanáticos, ahora con una nueva disputa por la Villa 360.

El equipo Rojo llegaba a la prueba por demás desmoralizado por la salida de Karol Rojas 24 horas antes, mientras que el Equipo Azul esperaba aprovechar el momento para poder mantenerse en posesión de la villa y todos sus beneficios (camas, comedores, baños completos). En Claro Sports te decimos todo lo que sucedió en la Batalla por la Villa 360 de este 20 de abril.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

La jornada empezaba bien para los escarlatas tras la victoria de Benyamin sobre Alexis, pero Leo no permitía escapar a sus rivales y le daba vida a los Azules con el 2-1. Evelyn había valer el esfuerzo de su compañero y se encargaba de poner el 2-2 parcial tras doblegar a Jazmin.

Con un 4-2 favorable para los Azules, Alexis salía al circuito con la misión de seguir ampliando la diferencia, sin embargo Humberto firmaba el 4-3 que volvía a cerrar la batalla. La leyenda, Mati Álvarez concretaba el empate al vencer a Evelyn.

Jazmín llegaba al campo de batalla y metía de nuevo a los rojos con el 5-5 ante Valery y más adelante Mati encaminaba a su escuadra con el 7-5 ante Evelyn. Finalmente, la batalla entre Humberto y Leo daba por finalizada la disputa, con el 8-5 final a cargo del elemento escarlata.

¡Match Point para Rojos! Humberto consigue la comodidad de la villa 360 al quitarle el punto a Leo en su tiro. #ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/h9VRE1f4bQ — Exatlón México (@ExatlonMx) April 21, 2026

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno y en la aplicación oficial de TV Azteca, donde también puede seguirse en streaming. Los domingos, día en el que se disputa el Duelo de Eliminación, la emisión comienza a las 20:00 horas, mientras que los sábados no hay programación del reality.

El enfrentamiento por la Villa 360 correspondiente a la semana 30 se emitió el 20 de abril en su horario habitual, permitiendo a la audiencia seguir cada circuito en vivo. La multiplataforma de TV Azteca ofrece acceso desde distintos dispositivos, lo que facilita no perder detalle del desempeño de los equipos Rojo y Azul en cada jornada.

TE PUEDE INTERESAR: