Hormiga González ilusiona: Europa en la mira, pero Chivas es prioridad

El delantero de Chivas habla de su futuro en Europa y deja claro que su prioridad es el título con el Rebaño

Hormiga González apunta a Europa y sueña con el título. Imago 7

Armando ‘La Hormiga’ González vive uno de los mejores momentos de su carrera y no lo esconde. El delantero de Chivas aseguró en entrevista con FOX Sports que su objetivo de jugar en Europa está cada vez más cerca, siempre y cuando mantenga el nivel que ha mostrado en el Clausura 2026.

“Sí, es uno de mis objetivos. Siento que está a corto plazo. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores ligas se fijará en mí, pero tengo que seguir trabajando día a día”, explicó el atacante, quien ha despertado el interés de clubes del Viejo Continente, entre ellos el Borussia Dortmund.

A pesar de estar en la pelea por el campeonato de goleo, González dejó claro que su prioridad está en lo colectivo. “(Prefiero ganar la) Liga. El campeonato de goleo le daría muchas alegrías a la gente, pero no se compara con la alegría que daría el campeonato con Chivas”, afirmó sin dudar, mostrando su compromiso con el Rebaño Sagrado.

El delantero también reconoció el impacto que ha tenido Gabriel Milito en el equipo, destacando el cambio de mentalidad que ha impulsado el técnico argentino. “Milito nos impulsa, nos inyecta confianza. Nos inculcó el hambre por ganar y esa idea de juego que nos hacía falta”, comentó.

Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, La Hormiga se perfila como una de las piezas clave de Chivas en su búsqueda por el título, mientras mantiene firme su sueño europeo, cada vez más cercano gracias a su rendimiento en la Liga MX.

Hormiga González confía en México rumbo al Mundial 2026

Armando “La Hormiga” González también se refirió al futuro de la selección mexicana y se mostró optimista de cara a la Copa del Mundo 2026, destacando el impulso que representará jugar en casa. “Yo creo que este va a ser un gran Mundial para nosotros. Es en nuestro país. El profe Javier nos lo dice: ‘un Mundial en tu país es una experiencia inolvidable y una motivación muy grande’”, señaló el delantero.

El atacante de Chivas resaltó la importancia del apoyo de la afición durante el torneo y la motivación extra que genera representar a México ante su gente. “Poder tener a tus hermanos, a tus paisanos, a tu familia viéndote en el estadio… es algo muy grande. Yo estoy seguro que vamos a hacer un muy buen papel en el Mundial”, afirmó, dejando claro su confianza en el proyecto encabezado por Javier Aguirre.

En ese mismo sentido, González también habló sobre los abucheos que ha recibido el Tri en algunos partidos recientes y mostró comprensión hacia la exigencia de los aficionados. “Yo entiendo la exigencia. Nosotros queremos trascender y queremos lograr lo mejor, entonces yo entiendo esa exigencia que tienen”, comentó, reconociendo el nivel de expectativa que rodea al equipo.

Finalmente, el delantero aseguró que el grupo está enfocado en responder dentro de la cancha. “Nosotros como jugadores tenemos que dar nuestro máximo para poder cumplir con las expectativas que hay sobre nosotros, que yo sé que son altas, pero no nos preocupa eso porque sabemos lo que tenemos que hacer”, concluyó.

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