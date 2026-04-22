Exatlón México 2026, La Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 22 de abril y se queda con el viaje a Madrid?

El viaje a Madrid representa una de las recompensas más atractivas de la temporada

Exatlón entrega un premio a Madrid | @ExatlonMX

La competencia en Exatlón México 2026 entra en una fase decisiva y la noche de este 22 de abril promete ser una de las más intensas de la temporada. Sin el tradicional duelo de los enigmas, la atención se centra por completo en la continuación de la Batalla Colosal, donde está en juego un viaje a Madrid que puede marcar el ánimo de los equipos en la recta final.

El equipo rojo llega con ventaja tras el episodio anterior, en el que logró imponerse en un enfrentamiento muy cerrado. La victoria en relevos de Mono Osuna y Jazmín Hernández fue clave para poner a los escarlatas arriba en la serie, dejando a los azules obligados a reaccionar en el siguiente capítulo.

La dinámica de esta recompensa añade un nivel extra de presión. Según se explicó en el programa, el premio se definirá en una serie al mejor de tres enfrentamientos, lo que convierte cada duelo en un paso determinante rumbo al objetivo.

Exatlón México 2026: ¿Quién gana hoy 22 de abril La Batalla Colosal, por el viaje a Madrid?

Aunque no hay una confirmación oficial, distintos reportes y filtraciones apuntan a que el equipo azul podría quedarse con la victoria en el episodio de este miércoles. De cumplirse este escenario, la serie se empataría y todo se definiría en un tercer enfrentamiento.

Sin embargo, este tipo de información suele cambiar conforme avanza la competencia. En más de una ocasión, los resultados que circulan en redes no coinciden con lo que finalmente ocurre en pantalla, por lo que el desenlace sigue abierto.

La expectativa crece porque el premio no es menor. El viaje a Madrid representa una de las recompensas más atractivas de la temporada, lo que eleva la intensidad en cada circuito y obliga a los atletas a competir al límite.

Azules o Rojos: ¿Quién gana la Medalla Transferible Varonil hoy miércoles 22 de abril?

Además de la Batalla Colosal, también estará en juego la Medalla Transferible varonil, otro elemento que puede influir directamente en el desarrollo de la competencia. Aunque no hay un favorito claro, ambos equipos cuentan con atletas capaces de inclinar la balanza.

Los rojos buscarán mantener el impulso que han mostrado en los últimos días, mientras que los azules intentarán aprovechar cualquier oportunidad para recortar distancia y cambiar la narrativa de la semana.

El desempeño individual será clave en esta instancia, especialmente en pruebas donde la velocidad, la precisión y la resistencia física marcan la diferencia.

Horarios y dónde ver Exatlón México en vivo: canales de TV y streaming

El episodio de Exatlón México 2026 de este miércoles 22 de abril podrá verse en vivo a través de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión también está disponible en plataformas digitales y aplicaciones oficiales del canal, donde los seguidores pueden seguir cada detalle de la competencia en tiempo real.

Con la serie en juego, rumores de eliminaciones y un premio internacional en disputa, la tensión está en su punto más alto. La gran incógnita es si los azules lograrán empatar la serie o si los rojos darán un golpe definitivo rumbo a Madrid.

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