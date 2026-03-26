La Villa 360: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 26 de marzo?

Conoce el horario, canal de transmisión por TV online y posible equipo ganador de La Villa 360 hoy en Exatlón México 2026

¿Quién gana La Villa 360 este jueves en Exatlón? | @ExatlonMx

Exatlón México vive un momento clave en su temporada 2026 y este jueves 26 de marzo promete un episodio cargado de tensión con la disputa de La Villa 360. Los equipos llegan tras lo ocurrido en el Duelo de los Enigmas del miércoles 25 de marzo, donde el conjunto rojo se impuso 8-7 en una definición cerrada que se resolvió en relevos con la victoria de Mati y Benyamin sobre Valery y Leo.

Ese triunfo reforzó el momento positivo del equipo rojo, que ha mostrado mayor solidez tanto física como mental. Incluso Humberto destacó que el grupo ha logrado mantenerse fuerte en lo emocional, mientras que del lado azul las dudas comienzan a aparecer tras una serie de resultados adversos.

El avance del programa deja ver un contraste claro entre ambas escuadras. Mientras los rojos mantienen el crecimiento colectivo, en el equipo azul surgen tensiones internas, especialmente entre hombres y mujeres, una situación que podría influir directamente en el resultado de La Villa 360.

Además, los propios integrantes del equipo azul han reconocido que no entienden qué está ocurriendo en su rendimiento, a pesar de destacar el crecimiento individual de competidores como Benyamin. Este escenario aumenta la presión de cara al duelo de este jueves.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Villa 360 hoy 26 de marzo?

El episodio de este jueves 26 de marzo de Exatlón México 2026 se podrá ver en vivo a través de Azteca UNO. De lunes a viernes, la transmisión inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas.

El reality también está disponible en plataformas digitales, donde las y los aficionados pueden seguir las competencias en tiempo real, consultar resultados y mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en la temporada.

¿Quién gana La Villa 360 este jueves en Exatlón y qué premio obtiene el equipo vencedor?

De acuerdo con diversos spoilers, el equipo rojo aprovecharía su buen momento para recuperar La Villa 360, en un duelo que podría marcar un punto de inflexión en la competencia. La confianza y el rendimiento colectivo serían factores clave para inclinar la balanza a su favor.

Sin embargo, el premio que obtendrá el equipo ganador aún no ha sido revelado, por lo que será necesario esperar a la transmisión del programa para conocer la recompensa. Con la rivalidad interna creciendo en el equipo azul, el resultado de esta noche podría tener un impacto directo en el rumbo de la temporada.

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