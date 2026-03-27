Fernando Gorriarán respalda salida de Mauricio Culebro y destaca su legado en Tigres

El capitán de Tigres habló sobre la salida de Mauricio Culebro y valoró su gestión al frente del club regiomontano

Fernando Gorriarán se despide de Mauricio Culebro | Imago 7

El capitán de Tigres, Fernando Gorriarán, habló sobre la próxima salida del presidente Mauricio Culebro a la MLS, destacando el impacto positivo de su gestión y deseándole éxito en su nuevo reto profesional.

El uruguayo reveló que el directivo ya comunicó su decisión al plantel, la cual calificó como un paso importante en su carrera. “Es un crecimiento personal en su vida. Como familia, todo lo que sea en beneficio de un integrante del club es positivo. Es una oportunidad única y le deseamos lo mejor”, expresó.

Gorriarán también agradeció la confianza que Culebro le brindó desde su llegada al club, subrayando que su gestión se respaldó con resultados. “Los números están ahí, hemos ganado y competido. Ojalá se pueda ir con dos títulos”, agregó.

En lo deportivo, el mediocampista reconoció que el equipo aún tiene aspectos por mejorar, especialmente en cuanto a la consistencia. “Tenemos una brecha importante por corregir. Debemos evitar los altibajos y encontrar regularidad, sobre todo ahora que viene la parte más importante del torneo”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la carga de partidos para ajustar detalles. “Se vienen juegos cada tres días; serán meses intensos y debemos dar el 100% para cerrar de la mejor manera”, apuntó.

Sobre su situación contractual, Gorriarán dejó claro que su prioridad es mantenerse en el club regiomontano. “No depende de mí. Estoy enfocado en el torneo y me voy a brindar al máximo hasta el último día. Me quedaré todo el tiempo que el club quiera”, afirmó.

El jugador reconoció que el equipo aún resiente el golpe del semestre anterior, pero confía en revertir la situación. “La ilusión era grande y quizá nos costó retomar al 100%. Pero tenemos calidad y debemos dejar el pasado atrás”, dijo.

En ese sentido, destacó la motivación del plantel por lograr un objetivo inédito en el fútbol mexicano: conquistar dos títulos en un mismo periodo. “Es un lindo desafío y una gran oportunidad de hacer algo que nadie ha conseguido”, comentó.

Gorriarán calificó como positiva la etapa de Culebro al frente del club, resaltando la constante presencia en instancias finales. “En estos años jugamos tres finales de liga, dos Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Siempre hemos competido”, indicó. Finalmente, reiteró su agradecimiento personal: “Me hizo entender lo que es ser tigre y me convirtió en un hincha más. Le deseo lo mejor”.

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