Opening Day MLB 2026: debuts, jonrones y remontadas marcan la jornada

El Opening Day de la MLB 2026 dejó debuts destacados, dominio desde la lomita y juegos definidos en entradas clave.

La MLB vive un intenso Opening Day | IMAGN IMAGES via Reuters

El Opening Day de la MLB 2026 dejó una jornada con impacto desde el primer lanzamiento, marcada por debuts de prospectos, actuaciones de lanzadores y juegos que cambiaron en pocas entradas. La primera fecha reunió tanto a figuras consolidadas como a nuevos talentos que respondieron desde el inicio del calendario.

Uno de los ejes del día fue la irrupción de jóvenes en Grandes Ligas. Un total de 20 prospectos del Top 100 comenzaron la temporada en rosters del Día Inaugural, la cifra más alta desde 2012. Carson Benge conectó jonrón en su debut con los Mets y se embasó en tres ocasiones; JJ Wetherholt respondió con un cuadrangular de 425 pies con los Cardinals; y Chase DeLauter conectó dos jonrones con Cleveland. Kevin McGonigle tuvo cuatro hits en su debut con Detroit, incluyendo un doble productor en su primer turno.

A nivel colectivo, la jornada también dejó señales desde el pitcheo. Tarik Skubal, Garrett Crochet, Cristopher Sánchez y Yoshinobu Yamamoto iniciaron la temporada con aperturas de al menos seis entradas, limitando daño y marcando el ritmo desde el montículo.

Guardians 6-4 Mariners

Cleveland resolvió el juego en los innings finales con aporte de Chase DeLauter, quien conectó dos jonrones, uno en la primera entrada y otro en la novena. Además, se mantuvo en base en la séptima, lo que permitió que José Ramírez produjera la carrera de la ventaja con un doble con dos outs. Seattle también tuvo un momento histórico con Brendan Donovan, quien conectó jonrón en su primer turno como jugador del equipo.

Dodgers 8-2 Diamondbacks

Los Dodgers iniciaron la temporada con una remontada tras estar abajo 2-0. El equipo sumó ocho carreras sin respuesta, con cuatro en la quinta entrada y cuatro más en la séptima. Andy Pages conectó jonrón de tres carreras y Will Smith aportó cuadrangular de dos carreras, además de un sencillo productor. Yoshinobu Yamamoto lanzó seis entradas con dos carreras permitidas.

Dodgers se lleva la victoria en su debut | IMAGN IMAGES via Reuters

Angels 3-0 Astros

Mike Trout rompió el empate sin anotaciones con un jonrón de 403 pies en la séptima entrada. Además, se embasó en cuatro ocasiones y robó una base. Houston no logró producir ofensiva y su bullpen permitió las carreras del encuentro.

Red Sox 3-0 Reds

Garrett Crochet trabajó seis entradas sin permitir carrera y resolvió una situación con bases llenas en la sexta entrada. Roman Anthony tuvo tres hits y una base por bolas, participando en la ofensiva de Boston. El bullpen cerró el encuentro sin permitir anotaciones.

Los Red Sox debutan con victoria | IMAGN IMAGES via Reuters

Mets 11-7 Pirates

New York definió el juego en la primera entrada con cinco carreras ante Paul Skenes, quien no logró completar el inning tras permitir daño y lanzar 37 pitcheos. El encuentro también incluyó el primer reto exitoso del sistema ABS en temporada regular, ejecutado por Francisco Álvarez.

El Opening Day también dejó otros momentos relevantes, como el primer jonrón de la temporada por parte de Kyle Schwarber y el desempeño de varios lanzadores que iniciaron el año sin permitir carreras. La jornada marcó el inicio de la temporada con impacto desde el primer día.

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