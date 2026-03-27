¡Inverosímil! El grito homofóbico se hace presente en el Estadio Akron con Gianni Infantino viendo el repechaje mundialista

En ningún momento el árbitro del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica detuvo las acciones con el protocolo de discriminación

La selección de Jamaica dio un paso más en su pelea por conseguir un boleto a la Copa del Mundo, luego de ganar su primer duelo de repesca mundialista, donde venció 1-0 a Nueva Caledonia en el Estadio Akron, donde se vivió toda una fiesta por una parte de los aficionados, ya que otro sector estuvo constantemente haciendo el grito homofóbico en cada saque del guardameta jamaiquino.

Desde el primer tiempo comenzaron a gritarle al portero caribeño sin explicación alguna y sin importarles que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encontraba presente en el inmueble de Guadalajara. Algo que habría llamado la atención por los antecedentes, en lo que se ha multado a la Federación Mexicana de Fútbol por la misma acción.

Lo que también generó un poco de controversia en otras personas y usuarios presentes, es que el silbante del compromiso jamás detuvo las acciones del juego para llevar a cabo el protocolo por discriminación sobre la cancha del Estadio Akron.

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