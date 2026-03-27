Tensión en Suzuka: Russell critica a Checo Pérez en las prácticas libres 1

El piloto de Mercedes reaccionó por radio tras un incidente con Sergio Pérez durante la práctica libre 1 del GP de Japón.

Checo Pérez hace enojar a Russell | REUTERS

El arranque del Gran Premio de Japón 2026 en el Circuito de Suzuka dejó tensión desde la primera práctica libre, con George Russell como protagonista tras manifestar su inconformidad por una maniobra de Sergio Pérez en pista. El piloto de Mercedes, quien registró el mejor tiempo de la sesión, se encontró con tráfico en el final de la prueba.

Durante uno de sus intentos, Russell tuvo que reaccionar ante la presencia del monoplaza del mexicano en una zona de curvas, lo que derivó en un reclamo inmediato por radio.

“¿Qué está haciendo este idiota?”, cuestionó el británico, sin identificar de inmediato al piloto involucrado. Desde el muro de Mercedes respondieron: “Ni idea”, lo que llevó a Russell a insistir en conocer al responsable del incidente.

“¿Quién fue?”, volvió a preguntar el piloto, recibiendo la respuesta de su equipo: “Pérez”. Tras ello, Russell cerró la comunicación con una frase directa: “Ese tiene que ser Pérez, sí, obviamente”, dejando claro su desacuerdo con la maniobra.

El episodio se dio en una sesión donde el mexicano no logró encontrar ritmo y terminó en la posición 19, en un inicio complicado del fin de semana. La práctica también tuvo a Valtteri Bottas en el último lugar, en una jornada con diferencias marcadas entre los equipos.

Accidente con Alex Albon

En los minutos finales, Pérez volvió a verse involucrado en una acción en pista, esta vez con Alex Albon. El contacto ocurrió en la curva 16, cuando ambos pilotos coincidieron en el trazado y se produjo un golpe entre los monoplazas.

Tras el incidente, Albon explicó por radio: “No sé si él me vio”, mientras que Pérez respondió desde su auto: “Dios mío, no tenía ni idea que ese Williams estaba junto a mí. Me chocó”. La acción generó atención inmediata por parte de los oficiales.

Al finalizar la práctica libre 1, los comisarios informaron que el incidente sería revisado, a la espera de una resolución. Mientras tanto, la sesión dejó como uno de sus puntos principales la reacción de Russell, en un inicio de actividad marcado por el tráfico en pista y las diferencias entre los pilotos.

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