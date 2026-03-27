Prácticas Libres 2 GP de Japón 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

No te pierdas las mejores acciones de las segundas prácticas en el Circuito de Suzuka, donde Checo Pérez busca mejorar su actuación

Sigue en vivo las Prácticas Libres 1 GP de Japón | Claro Sports

FP2 | 28:13 | Después de poco más de media hora, Lando Norris por fin logra salir a la pista para tratar de registrar algo de tiempo

FP2 | 34:52 | Con el cambio de llantas, Oscar Piastri toma la cima de la clasificación con un tiempo de 1:30.133. Superando a Leclerc, que estuvo varios segundos al frente

FP2 | 36:20 | Leclerc, Piastri, Russell, Antonelli, Hamilton y algunos otros pilotos ya se encuentran con neumáticos medios para mejorar sus tiempos en las Prácticas Libres 2

FP2 | 40:24 | Charles Leclerc de Ferrari en estos momentos se convierte en el más rápido de las prácticas al registrar un tiempo de 1:31.019

FP2 | 45:11 | Hasta este momento, Checo Pérez, Lando Norris, Bortoletto y Lindblad no han salido a la pista de Suzuka, por lo que no han registrado tiempo alguno.

FP2 | 46:08 | La FIA anuncia un incidente entre Max Vertappen y Franco Colapinto en la curva 15

FP2 | 47:53 | Hay un coche detenido en la pista, por lo que tiene que aparecer la bandera amarilla dentro del circuito de Suzuka

FP2 | 49:56 | Antonelli vuelve a tomar la cima de la clasificación, pero Piastri lo regresó a la realidad al desplazarlo en el segundo lugar.

FP2 | 52:46 | Los Mercedes muestran su velocidad, con Andrea Kimi Antonelli y George Russell, pero el gusto les duro muy poco, ya que Oscar Piastri tomó la delantera con un tiempo de 1:31.495.

FP2 | 54:00 | Hadjar toma la cima de la clasificación al registrar un tiempo de 1:32.625, por delante de su coequipero Max Verstappen

FP2 | 57:00 | Pierre Gasly y Alex Albon por poco y chocan dentro de boxes, luego de una salida sorpresa del piloto de Williams

¡En estos momentos inician las Prácticas Libres 2 del GP de Japón!

FP2 | 59:00 | En estos momentos se llevan a cabo las Prácticas Libres 2 del GP de Japón

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto de las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 2026, donde George Russell de Mercedes buscará imponer la velocidad de su monoplaza en el Circuito de Suzuka, donde Checo Pérez, piloto mexicano de Cadillac, también tiene la misión de mejorar lo hecho en las FP1.

¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Japón 2026 de hoy 27 de marzo?

La primeras prácticas ya se llevaron a cabo, donde el piloto británico de Mercedes, George Russelll, fue el más rápido dentro de la pista de Suzuka. Con lo que se sigue demostrando que dicha escudería es una de las favoritas a tener una gran campaña en este 2026.

Las Prácticas Libres 2 del Gran Premio de Japón se llevarán a cabo en la madrugada de este viernes 27 de marzo, ya que iniciarán en punto de las 00:00 horas, tiempo del centro de México.

En este mismo día, pero en la noche, se llevarán a cabo las Prácticas Libres 3, en punto de las 20:30 horas de la Ciudad de México. Después se dará paso a la Qualy.

Cómo llegan las escuderías al GP de Japón y parrilla de salida

A continuación, se presenta la clasificación del Campeonato de Constructores y Pilotos de cara al GP de Japón 2026:

Clasificación de Constructores

Mercedes | 98 puntos

Ferrari | 67 puntos

McLaren | 18 puntos

Haas F1 Team | 17 puntos

Red Bull Racing | 12 puntos

Racing Bulls | 12 puntos

Alpine | 10 puntos

Audi | 2 puntos

Williams | 2 puntos

Cadillac | 0 puntos

Aston Martin | 0 puntos

Clasificación de Pilotos

George Russell | 51 puntos

Kimi Antonelli | 47 puntos

Charles Leclerc | 34 puntos

Lewis Hamilton | 33 puntos

Oliver Bearman | 17 puntos

Lando Norris | 15 puntos

Pierre Gasly | 9 puntos

Max Verstappen | 8 puntos

Liam Lawson | 8 puntos

Arvid Lindblad | 4 puntos

Isack Hadjar | 4 puntos

Oscar Piastri | 3 puntos

Carlos Sainz | 2 puntos

Gabriel Bortoleto | 2 puntos

Franco Colapinto | 1 punto

Esteban Ocon | 0 puntos

Nico Hulkenberg | 0 puntos

Alexander Albon | 0 puntos

Valtteri Bottas | 0 puntos

Sergio Pérez | 0 puntos

Fernando Alonso | 0 puntos

Lance Stroll | 0 puntos

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Japón F1 2026? Canales de TV y online

En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten la máxima categoría del automovilismo mundial:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

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