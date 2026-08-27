Así queda el cuadro del US Open varonil tras el sorteo: no habría final Djokovic vs Alcaraz

Dan a conocer los partidos de primera ronda y los cruces para el último Grand Slam del año

Así queda el US Open 2026 varonil tras el sorteo | TIMOTHY A. CLARY / AFP

El US Open realizó su sorteo del cuadro principal de la rama individual varonil el jueves 27 de agosto. Ya conocemos los partidos de la primera ronda y los cruces hasta la final, en la que no veremos un duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

La baja de Jannik Sinner por lesión ponía los focos en un posible cruce entre el máximo ganador de torneos Grand Slam y el español en su regreso tras par de meses fuera del circuito, pero la suerte dictó que se medirían en una hipotética semifinal.

Alcaraz debutará ante el ruso Roman Safiullin, el número 98 del ranking, mientras que Djokovic se medirá en primera ronda ante el argentino Mariano Navone.

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El primer preclasificado es Alexander Zverev, campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon, quien buscará el segundo Grand Slam de su carrera aprovechando la baja del italiano. Debutará ante Lorenzo Sonego y su cuadrante le deja un partido en cuartos ante Alex de Miñaur, Casper Ruud o Rafa Jodar

Los posibles cruces de cuartos de final del US Open varonil 2026

(1) Alexander Zverev vs (6) Alex de Minaur

(4) Novak Djokovic vs (7) Daniil Medvedev

(3) Felix Auger-Aliassime vs (5) Flavio Cobolli

(2) Carlos Alcaraz vs (8) Blake Shelton

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Los partidos de primera ronda del US Open 2026

Take a look at Djokovic's and Alcaraz's quarters 👀 pic.twitter.com/PHKRQwa3ST — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026

¿Cuándo inicia el US Open 2026?

El Abierto de los Estados Unidos 2026 dará inicio en Flushing Meadows el domingo 30 de agosto, con la final 15 días después, el 13 de septiembre.

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