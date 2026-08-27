Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 6: ¿Quién se llevó el triunfo este 27 de agosto?

La sexta etapa dejó otro triunfo de Pogacar y una actuación destacada de Tejada, quien ya pelea entre los mejores de la ronda española

Así va la clasificación de La Vuelta 2026 | REUTERS/Bruna Casas

La Vuelta a España 2026 volvió a tener una jornada marcada por la montaña y por el dominio de Tadej Pogacar, quien consiguió una nueva victoria de etapa tras imponerse en el recorrido entre Alcossebre y Castelló. El ciclista esloveno volvió a demostrar su fortaleza en los ascensos y se mantiene como el principal referente de la clasificación general.

La etapa también dejó una noticia positiva para el ciclismo colombiano. Harold Tejada tuvo una destacada actuación al finalizar en la quinta posición del día, resultado que le permitió escalar lugares en la clasificación general y colocarse dentro del Top 10 de la competencia.

Así queda la clasificación de la Etapa 6 de la Vuelta a España 2026

La sexta etapa presentó un recorrido exigente con cuatro puertos de montaña, incluido el complicado Puerto El Bartolo, donde comenzaron a definirse las diferencias entre los principales favoritos.

Desde los primeros kilómetros se formó una fuga con varios corredores, entre ellos Santiago Buitrago, quien fue uno de los protagonistas del día al buscar puntos para la clasificación de montaña. El colombiano logró pasar segundo por el Alto del Desierto de las Palmas, sumando unidades importantes en esa pelea.

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Con el paso de los kilómetros, el grupo de favoritos comenzó a acelerar. Tadej Pogacar tomó la iniciativa desde el pelotón, redujo diferencias con los corredores escapados y lanzó un ataque que terminó siendo decisivo para quedarse con la victoria.

El tramo final fue uno de los más exigentes de la jornada, con una subida de 9.7 kilómetros al 7% de pendiente y un sector de sterrato que aumentó la dificultad. Pogacar logró separarse de sus rivales y cruzó la meta junto a Enric Mas, quien también tuvo una actuación destacada.

El esloveno incluso vivió un momento de tensión al salir ligeramente de la carretera, aunque pudo controlar la bicicleta y continuar sin consecuencias para terminar celebrando un nuevo triunfo en la ronda española.

Clasificación de la etapa 6 de La Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UEX) 4:12:40 +14″ 2. Enric Mas (MOV) ” 3. Ramses Debruyne (APT) +46″ 4. Richard Carapaz (EFE) “ 5. Harold Tejada (XAT) “ 6. Felix Gall (DCT) “ 7. Primoz Roglic (RBH) “ 8. Cristian Rodríguez (XAT) +1:38″ 9. Clement Berthet (GFU) “ 10. Mattias Skjelmose (LDT) “

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Después de seis etapas disputadas, Tadej Pogacar continúa como líder de la Vuelta a España 2026. El corredor del UAE Team Emirates mantiene una ventaja importante sobre sus principales perseguidores y confirma su candidatura al título.

La segunda posición de la clasificación general pertenece a Enric Mas, quien se encuentra a 3 minutos y 34 segundos del líder, mientras que Primoz Roglic ocupa el tercer puesto a 4 minutos y 21 segundos.

La gran noticia para Colombia es la presencia de Harold Tejada entre los diez mejores de la carrera. Su actuación en la sexta etapa le permitió subir posiciones y convertirse en uno de los corredores a seguir en la clasificación general.

Clasificación general de La Vuelta a España

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 15:38:27 2. Enric Mas (MVT) 3:34 3. Primoz Roglic (RBH) 4:21 4. Richard Carapaz (EFE) 4:50 5. Felix Gall (DCT) 4:55 6. Sepp Kuss (VLB) 5:36 7. Oscar Onley (NIC) 5:37 8. Ramses Denruyne (APT) 5:40 9. Mattias Skjelmose (LDT) 5:58 10. Harold Tejada (XAT) 6:30

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España es una de las tres grandes vueltas del ciclismo internacional, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia. La competencia se disputa durante varias etapas y el ganador final es el corredor que acumula el menor tiempo después de completar todo el recorrido.

Cada jornada cuenta con un ganador individual, pero el objetivo principal de los favoritos es mantenerse en la mejor posición posible dentro de la clasificación general. Para conquistar la carrera, un ciclista debe completar todas las etapas con el menor tiempo acumulado.

Además de la clasificación general, la Vuelta entrega otros reconocimientos como la clasificación de montaña, la clasificación por puntos y la clasificación para jóvenes corredores.

Las etapas de montaña suelen ser determinantes porque permiten que los favoritos marquen diferencias importantes. En este tipo de jornadas, los especialistas en ascenso pueden recuperar tiempo o ampliar ventajas frente a sus principales rivales.

Tras la sexta etapa, Pogacar mantiene el control de la carrera, pero todavía quedan muchas jornadas por delante en las que la montaña y las estrategias de los equipos pueden cambiar el rumbo de la Vuelta a España 2026.

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